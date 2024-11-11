https://uz.sputniknews.ru/20241111/v-eaes-vyroslo-proizvodstvo-saxara-46553662.html
В ЕАЭС выросло производство сахара
В ЕАЭС выросло производство сахара
Sputnik Узбекистан
Всего в странах Союза переработку сахарной свеклы осуществляют 66 из 74 работающих сахарных заводов
2024-11-11T12:57+0500
2024-11-11T12:57+0500
2024-11-11T12:57+0500
еаэс
сахар
производство
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В государствах ЕАЭС увеличилось производство сахара, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.По ее данным на 5 ноября, переработкой сахарной свеклы в странах Союза занимаются 66 из 74 действующих сахарных заводов: 57 — в РФ, 4 — в Беларуси, 3 — в Казахстане, 2 — в Кыргызстане.В разрезе стран:
https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html
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еаэс сахар производство рост
еаэс сахар производство рост
В ЕАЭС выросло производство сахара
Всего в странах Союза переработку сахарной свеклы осуществляют 66 из 74 работающих сахарных заводов.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
В государствах ЕАЭС увеличилось производство сахара, сообщает
Евразийская сахарная ассоциация.
По ее данным на 5 ноября, переработкой сахарной свеклы в странах Союза занимаются 66 из 74 действующих сахарных заводов: 57 — в РФ, 4 — в Беларуси, 3 — в Казахстане, 2 — в Кыргызстане.
"С начала сезона 2024/25 в странах ЕАЭС произведено 4061 тыс. тонн сахара. В 2023 году на эту дату произвели 4006 тыс. тонн сахара", — говорится в сообщении.
Россия — 3,706 млн тонн (на 36 тыс. больше, чем в 2023 году);
Беларусь — 296,2 тыс. тонн (больше на 12,4 тыс.);
Казахстан — 20,8 тыс. тонн (больше на 5,3 тыс.);
Кыргызстан — 38,3 тыс. тонн (больше на 1,4 тыс.).