https://uz.sputniknews.ru/20241111/v-eaes-vyroslo-proizvodstvo-saxara-46553662.html

В ЕАЭС выросло производство сахара

В ЕАЭС выросло производство сахара

Sputnik Узбекистан

Всего в странах Союза переработку сахарной свеклы осуществляют 66 из 74 работающих сахарных заводов

2024-11-11T12:57+0500

2024-11-11T12:57+0500

2024-11-11T12:57+0500

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сахар

производство

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В государствах ЕАЭС увеличилось производство сахара, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.По ее данным на 5 ноября, переработкой сахарной свеклы в странах Союза занимаются 66 из 74 действующих сахарных заводов: 57 — в РФ, 4 — в Беларуси, 3 — в Казахстане, 2 — в Кыргызстане.В разрезе стран:

https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html

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