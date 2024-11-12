Что предложил Мирзиёев на COP29 в Баку
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики сообщил о намерении Узбекистана расширить свой практический вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в Баку.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики выразил поддержку активным усилиям азербайджанской стороны по расширению международного сотрудничества в борьбе с современными климатическими вызовами.
Он отметил, что сегодня изменения климата превратились в главный глобальный вызов и напрямую влияют на усиление геополитической напряженности. Особенно усугубляются проблемы преодоления бедности, продовольственной и энергетической безопасности, доступа к воде и ресурсам.
"Мы остро ощущаем их последствия в Центральной Азии. Климатические проблемы становятся новыми препятствиями в повышении качества жизни населения и реализации национальных стратегий развития", — сказал президент РУз.
Он обозначил основную цель в рамках Парижского соглашения — не допустить опережающего роста температуры воздуха в регионе, сохранив его в пределах 1,5-2 градуса в текущем столетии.
Также Мирзиёев рассказал о реализации масштабных реформ по достижению углеродной нейтральности.
"К 2030 году планируем сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов. К 2050 году готовы расширить эти обязательства. Намерены увеличить до 40 процентов долю "зеленой" энергетики. Создаем кластеры электромобилей и "зеленого" водорода, хабы солнечной и ветровой генерации. В рамках программы "Яшил макон" расширяем зеленое пространство. Вместе с соседними странами реализуем Региональную климатическую стратегию. В эти дни подпишем многостороннее соглашение о поставке "зеленой" энергии в Европу", — перечислил президент.
Глава республики сообщил о намерении Узбекистана расширить свой практический вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений, озвучив в связи с этим ряд предложений.
По его мнению, важно расширить техническое содействие со стороны ведущих государств и многосторонних институтов для определения климатических вызовов, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.
"В этом плане предлагаем учредить Международный центр по оценке климатических потерь и ущерба", — сказал Мирзиёев.
Также он подчеркнул необходимость единых подходов в предотвращении загрязнения трансграничных водных ресурсов и сохранении устойчивого биоразнообразия.
"На примере нашего региона хочу отметить, что на глазах одного поколения было полностью утеряно Аральское море, что стало трагедией планетарного масштаба. Выступаем за разработку под эгидой Организации Объединенных Наций Декларации об обязательствах по обеспечению здоровья и экологической безопасности речных экосистем", — сказал лидер Узбекистана.
Кроме того, он сообщил о планах запуска Регионального банка генетических ресурсов для повышения устойчивости растений к изменениям климата при участии ведущих структур.
"Также намерены продвигать инициативу создания в нашей стране Инновационного агропромышленного хаба Организации Объединенных Наций для государств, не имеющих выхода к морю", — добавил президент.
Следующее предложение узбекского лидера касалось образования Альянса климатических столиц мира для трансфера передовых знаний и практик в области устойчивого развития мегаполисов и городов, страдающих от изменений климата, а также проведения его первого форума в Ташкенте.
Он пригласил представителей стран COP29 принять участие в Глобальном молодежном фестивале цифровых "зеленых" инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая следующего года — в Международный день климата.
В заключение Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул готовность Узбекистана к открытому диалогу и партнерству на пути к общему благополучию и "зеленому" развитию.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит 11 – 22 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе. В рамках сессии 12-13 ноября организован саммит мировых лидеров по вопросам климатической деятельности. В нем принимают участие около 80 глав государств и правительств.