https://uz.sputniknews.ru/20241112/chto-predlojil-mirziyoev-na-cop29-v-baku-46579419.html

Что предложил Мирзиёев на COP29 в Баку

Что предложил Мирзиёев на COP29 в Баку

Sputnik Узбекистан

Глава республики сообщил о намерении Узбекистана расширить свой практический вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений

2024-11-12T18:30+0500

2024-11-12T18:30+0500

2024-11-12T18:30+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

баку

азербайджан

климат

политика

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в Баку. Глава республики выразил поддержку активным усилиям азербайджанской стороны по расширению международного сотрудничества в борьбе с современными климатическими вызовами. Он отметил, что сегодня изменения климата превратились в главный глобальный вызов и напрямую влияют на усиление геополитической напряженности. Особенно усугубляются проблемы преодоления бедности, продовольственной и энергетической безопасности, доступа к воде и ресурсам. Он обозначил основную цель в рамках Парижского соглашения — не допустить опережающего роста температуры воздуха в регионе, сохранив его в пределах 1,5-2 градуса в текущем столетии. Также Мирзиёев рассказал о реализации масштабных реформ по достижению углеродной нейтральности. Глава республики сообщил о намерении Узбекистана расширить свой практический вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений, озвучив в связи с этим ряд предложений. По его мнению, важно расширить техническое содействие со стороны ведущих государств и многосторонних институтов для определения климатических вызовов, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Также он подчеркнул необходимость единых подходов в предотвращении загрязнения трансграничных водных ресурсов и сохранении устойчивого биоразнообразия. Кроме того, он сообщил о планах запуска Регионального банка генетических ресурсов для повышения устойчивости растений к изменениям климата при участии ведущих структур. Следующее предложение узбекского лидера касалось образования Альянса климатических столиц мира для трансфера передовых знаний и практик в области устойчивого развития мегаполисов и городов, страдающих от изменений климата, а также проведения его первого форума в Ташкенте. Он пригласил представителей стран COP29 принять участие в Глобальном молодежном фестивале цифровых "зеленых" инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая следующего года — в Международный день климата. В заключение Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул готовность Узбекистана к открытому диалогу и партнерству на пути к общему благополучию и "зеленому" развитию.29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит 11 – 22 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе. В рамках сессии 12-13 ноября организован саммит мировых лидеров по вопросам климатической деятельности. В нем принимают участие около 80 глав государств и правительств.

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