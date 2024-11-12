https://uz.sputniknews.ru/20241112/mirziyoyev-rabochiy-vizit-baku-programma-46569095.html

Рабочий визит Мирзиёева в Баку — что в программе

Рабочий визит Мирзиёева в Баку — что в программе

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций

2024-11-12T10:40+0500

2024-11-12T10:40+0500

2024-11-12T10:40+0500

политика

азербайджан

баку

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/06/39689545_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_55d3b30c318807f71a98ac9106d73f57.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций. В рамках СОР29 делегация РУз организует серию мероприятий высокого уровня, посвященных вопросам борьбы с деградацией земли и опустыниванием, развития экологического образования и роли молодежи в продвижении климатической повестки. В Национальном павильоне Узбекистана запланировано проведение свыше 20 сайд-ивентов, в том числе по решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемой энергетики и водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности, сохранению биоразнообразия и других. Глава Узбекистана прибыл в Баку накануне. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.

баку

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев рабочий визит баку программа