https://uz.sputniknews.ru/20241112/mirziyoyev-rabochiy-vizit-baku-programma-46569095.html
Рабочий визит Мирзиёева в Баку — что в программе
Рабочий визит Мирзиёева в Баку — что в программе
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций
2024-11-12T10:40+0500
2024-11-12T10:40+0500
2024-11-12T10:40+0500
политика
азербайджан
баку
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций. В рамках СОР29 делегация РУз организует серию мероприятий высокого уровня, посвященных вопросам борьбы с деградацией земли и опустыниванием, развития экологического образования и роли молодежи в продвижении климатической повестки. В Национальном павильоне Узбекистана запланировано проведение свыше 20 сайд-ивентов, в том числе по решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемой энергетики и водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности, сохранению биоразнообразия и других. Глава Узбекистана прибыл в Баку накануне. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.
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мирзиёев рабочий визит баку программа
мирзиёев рабочий визит баку программа
Рабочий визит Мирзиёева в Баку — что в программе
Лидер Узбекистана проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в Баку, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
"Программой пребывания предусматривается участие лидера Узбекистана в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29)", — говорится в сообщении.
Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.
В рамках СОР29 делегация РУз организует серию мероприятий высокого уровня, посвященных вопросам борьбы с деградацией земли и опустыниванием, развития экологического образования и роли молодежи в продвижении климатической повестки.
В Национальном павильоне Узбекистана запланировано проведение свыше 20 сайд-ивентов, в том числе по решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемой энергетики и водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности, сохранению биоразнообразия и других.
Глава Узбекистана прибыл в Баку накануне. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и другие официальные лица.