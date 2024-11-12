https://uz.sputniknews.ru/20241112/mujchiny-ratsion-produkty-46571653.html

Рацион мужчин. Какие продукты должны быть в меню

Рацион мужчин. Какие продукты должны быть в меню

Sputnik Узбекистан

Диетолог рассказала, каким продуктам должна отдавать предпочтение сильная половина человечества

2024-11-12T22:04+0500

2024-11-12T22:04+0500

2024-11-12T22:04+0500

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Мужчинам нужно больше белка: мяса птицы, рыбы и морепродуктов, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.Также она рекомендовала ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи.Специалист пояснила, что, несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание обоих полов отличается незначительно, а принципы здорового питания универсальны.Отличия будут индивидуальными, они зависят от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.Она советует включать ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов.

https://uz.sputniknews.ru/20241111/prostuda-u-detey-pri-kakix-simptomax-roditelyam-nujno-nastorojitsya-46548776.html

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