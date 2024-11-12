https://uz.sputniknews.ru/20241112/mujchiny-ratsion-produkty-46571653.html
Рацион мужчин. Какие продукты должны быть в меню
Рацион мужчин. Какие продукты должны быть в меню
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала, каким продуктам должна отдавать предпочтение сильная половина человечества
2024-11-12T22:04+0500
2024-11-12T22:04+0500
2024-11-12T22:04+0500
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Мужчинам нужно больше белка: мяса птицы, рыбы и морепродуктов, рассказала РИА Новости врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.Также она рекомендовала ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи.Специалист пояснила, что, несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание обоих полов отличается незначительно, а принципы здорового питания универсальны.Отличия будут индивидуальными, они зависят от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.Она советует включать ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов.
https://uz.sputniknews.ru/20241111/prostuda-u-detey-pri-kakix-simptomax-roditelyam-nujno-nastorojitsya-46548776.html
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мужчины рацион продукты меню диетолог
мужчины рацион продукты меню диетолог
Рацион мужчин. Какие продукты должны быть в меню
Диетолог рассказала, чему должна отдавать предпочтение сильная половина человечества.
Мужчинам нужно больше белка: мяса птицы, рыбы и морепродуктов, рассказала РИА Новости
врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.
Также она рекомендовала ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи.
Специалист пояснила, что, несмотря на внешние и физиологические различия в функционировании женского и мужского организмов, питание обоих полов отличается незначительно, а принципы здорового питания универсальны.
Отличия будут индивидуальными, они зависят от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни в целом, наличия или отсутствия хронических заболеваний.
"Как правило, мужчинам требуется больше белка, поскольку в мужском теле больше мышечной массы. Отдавайте предпочтение мясу птицы, рыбе и морепродуктам.... Принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины. Но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин. В среднем мужчине ежедневно важно получать 25-30 граммов пищевых волокон. Их можно найти во фруктах, овощах, крупах и бобовых, орехах", — рассказала врач.
Она советует включать ежедневно эти продукты в приемы пищи, чтобы суммарно за день получить необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов.