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https://uz.sputniknews.ru/20241113/mirziyoev-posetil-natsionalnyy-pavilon-na-cop-29--chto-tam-predstavleno-46610956.html
Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено
Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено
Sputnik Узбекистан
Павильон призван продемонстрировать уникальное культурное наследие и устойчивые подходы Узбекистана к вопросам экологии и климата.
2024-11-13T18:35+0500
2024-11-13T18:35+0500
шавкат мирзиёев
баку
азербайджан
выставка
саммит
экология
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с Национальным павильоном Узбекистана, организованным на Всемирном климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, сообщает пресс-служба главы УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представлена подробная информация о концепции и запланированных мероприятиях на площадке павильона.Павильон предназначен для демонстрации уникального культурного наследия Узбекистана и устойчивых подходов к вопросам окружающей среды и климата.Архитектурная концепция павильона, названного "Устойчивость внутри", основана на традиционном узбекском ховли — внутреннем дворике, символизирующем гармонию человека с природой и семейные ценности.В дни саммита здесь запланировано проведение более 20 сайд-ивентов, посвященных решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемых источников энергии, водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности и сохранению биоразнообразия.
https://uz.sputniknews.ru/20241113/ekologiya-zdravooxranenie-investitsii-chto-obsudil-mirziyoev-vstrechi-cop29-46582106.html
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мирзиёев баку выставка павильон экология саммит оон
мирзиёев баку выставка павильон экология саммит оон

Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено

18:35 13.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Павильон призван продемонстрировать уникальное культурное наследие и устойчивые подходы Узбекистана к вопросам экологии и климата.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с Национальным павильоном Узбекистана, организованным на Всемирном климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, сообщает пресс-служба главы Узбекистана
Президенту Узбекистана представлена подробная информация о концепции и запланированных мероприятиях на площадке павильона.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
Павильон предназначен для демонстрации уникального культурного наследия Узбекистана и устойчивых подходов к вопросам окружающей среды и климата.
Архитектурная концепция павильона, названного "Устойчивость внутри", основана на традиционном узбекском ховли — внутреннем дворике, символизирующем гармонию человека с природой и семейные ценности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Выполненный с использованием экологичных, традиционных материалов, таких как саманная штукатурка и дерево, павильон представляет собой гармоничное пространство, в котором объединены такие элементы узбекского жилища, как айван и топчан. Эти архитектурные компоненты обеспечивают комфортный микроклимат, поддерживают уютную атмосферу и отражают заботу об устойчивом будущем", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Президент Узбекистана посетил Национальный павильон на COP-29
© Пресс-служба президента Узбекистана
В дни саммита здесь запланировано проведение более 20 сайд-ивентов, посвященных решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемых источников энергии, водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности и сохранению биоразнообразия.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2024
Экология, здравоохранение, инвестиции — что обсудил Мирзиёев на встречах в Баку
10:03
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