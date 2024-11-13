https://uz.sputniknews.ru/20241113/mirziyoev-posetil-natsionalnyy-pavilon-na-cop-29--chto-tam-predstavleno-46610956.html

Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено

Мирзиёев посетил Национальный павильон на COP-29 — что там представлено

Sputnik Узбекистан

Павильон призван продемонстрировать уникальное культурное наследие и устойчивые подходы Узбекистана к вопросам экологии и климата.

2024-11-13T18:35+0500

2024-11-13T18:35+0500

2024-11-13T18:35+0500

шавкат мирзиёев

баку

азербайджан

выставка

саммит

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46607259_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_2eac484d3d5c80e63fcf3292bb1cb978.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с Национальным павильоном Узбекистана, организованным на Всемирном климатическом саммите ООН (COP29) в Баку, сообщает пресс-служба главы УзбекистанаПрезиденту Узбекистана представлена подробная информация о концепции и запланированных мероприятиях на площадке павильона.Павильон предназначен для демонстрации уникального культурного наследия Узбекистана и устойчивых подходов к вопросам окружающей среды и климата.Архитектурная концепция павильона, названного "Устойчивость внутри", основана на традиционном узбекском ховли — внутреннем дворике, символизирующем гармонию человека с природой и семейные ценности.В дни саммита здесь запланировано проведение более 20 сайд-ивентов, посвященных решению социально-экологических проблем региона Приаралья, развитию "зеленой" экономики, внедрению возобновляемых источников энергии, водосберегающих технологий, обеспечению продовольственной безопасности и сохранению биоразнообразия.

https://uz.sputniknews.ru/20241113/ekologiya-zdravooxranenie-investitsii-chto-obsudil-mirziyoev-vstrechi-cop29-46582106.html

баку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев баку выставка павильон экология саммит оон