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Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект
Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект
Sputnik Узбекистан
Между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном подписано соглашение о развитии и передаче "зеленой" энергии. 13.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-13T15:40+0500
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили проект развития и передачи "зеленой" энергетики, сообщила пресс-служба главы государства.В рамках саммита COP29 между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергетики.Выступая на мероприятии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что возобновляемая энергетика — это не экономическая цель, а вклад в будущее, результат чувства ответственности перед будущими поколениями. Особо отмечена экологическая значимость проекта. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что страны, обладая значительными ресурсами возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход. В данном контексте Мирзиёев отдельно остановился на ключевых аспектах проводимой в этом направлении масштабной работы.Президент напомнил, что в Узбекистане принята большая программа опережающего развития "зеленой" энергетики. Ежегодно в стране вводится около двух гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Кроме того, до конца этого года к сети будет подключено дополнительно 2,6 гигаватта возобновляемой генерации и системы хранения энергии на 300 мегаватт.Также выражена уверенность, что экономический эффект от реализации запускаемого проекта почувствуют все его участники.По словам президента Азербайджана Ильхома Алиева, регионы Центральной Азии и Кавказа действуют одновременно по многим вопросам, в том числе по развитию "зеленой" энергетики.В ходе мероприятия участники отметили важность ускорения реализации проекта, в том числе создания совместного предприятия, разработки и согласования технической документации и других процедур.В завершение президент Узбекистана подтвердил приверженность республики совместной реализации данного регионального проекта.Также министры энергетики Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу между Минэнерго Азербайджана, Казахстана, Узбекистан и Саудовской Аравии по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии.
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энергетика, узбекистан, азербайджан, казахстан, проект, саудовская аравия
Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект
15:40 13.11.2024 (обновлено: 16:40 13.11.2024)
Между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном подписано соглашение о развитии и передаче "зеленой" энергии.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили проект развития и передачи "зеленой" энергетики, сообщила
пресс-служба главы государства.
В рамках саммита COP29 между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергетики.
Выступая на мероприятии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что возобновляемая энергетика — это не экономическая цель, а вклад в будущее, результат чувства ответственности перед будущими поколениями.
Особо отмечена экологическая значимость проекта.
"Энергия, которая будет передаваться — это энергия ветра и солнца, возобновляемый и чистый источник, который позволит смягчить влияние на климат. Тем самым стороны поддерживают совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и Целей устойчивого развития", — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия было подчеркнуто, что страны, обладая значительными ресурсами возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход. В данном контексте Мирзиёев отдельно остановился на ключевых аспектах проводимой в этом направлении масштабной работы.
Президент напомнил, что в Узбекистане принята большая программа опережающего развития "зеленой" энергетики. Ежегодно в стране вводится около двух гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Кроме того, до конца этого года к сети будет подключено дополнительно 2,6 гигаватта возобновляемой генерации и системы хранения энергии на 300 мегаватт.
"К 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 40%, а также создать системы хранения энергии на 4,2 гигаватта. Будут созданы десятки тысяч рабочих мест, получит развитие энергетическая инфраструктура, расширятся технологические и деловые связи. И как главный результат — повысится уровень жизни населения", — отметил узбекский лидер.
Также выражена уверенность, что экономический эффект от реализации запускаемого проекта почувствуют все его участники.
"Подписание соглашения о стратегическом партнерстве является важным этапом трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергосистем наших стран, а также для создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии в Европу и на другие рынки", — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента Азербайджана Ильхома Алиева, регионы Центральной Азии и Кавказа действуют одновременно по многим вопросам, в том числе по развитию "зеленой" энергетики.
"Мы и дальше укрепляем братские отношения между нашими странами и активно сотрудничаем в сфере зеленой энергетики. Я бы также сказал, что подписанное нами сегодня соглашение откроет новые возможности для сотрудничества между регионами Центральной Азии и Кавказа. Строительство электрического кабеля по дну Каспийского моря — это не просто сотрудничество между нашими тремя странами, а широкомасштабное сотрудничество", — заявил Алиев.
В ходе мероприятия участники отметили важность ускорения реализации проекта, в том числе создания совместного предприятия, разработки и согласования технической документации и других процедур.
В завершение президент Узбекистана подтвердил приверженность республики совместной реализации данного регионального проекта.
Также министры энергетики Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу между Минэнерго Азербайджана, Казахстана, Узбекистан и Саудовской Аравии по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии.