https://uz.sputniknews.ru/20241113/zelenaya-energetika-lidery-uzbekistana-azerbaydjana-i-kazaxstana-zapustili-novyy-proekt-46602548.html

Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект

Зеленая энергетика: лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили новый проект

Sputnik Узбекистан

Между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном подписано соглашение о развитии и передаче "зеленой" энергии. 13.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-13T15:40+0500

2024-11-13T15:40+0500

2024-11-13T16:40+0500

энергетика

узбекистан

азербайджан

казахстан

проект

саудовская аравия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0d/46599329_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e8c047022589911917bd670110a5247.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Лидеры Узбекистана, Азербайджана и Казахстана запустили проект развития и передачи "зеленой" энергетики, сообщила пресс-служба главы государства.В рамках саммита COP29 между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергетики.Выступая на мероприятии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что возобновляемая энергетика — это не экономическая цель, а вклад в будущее, результат чувства ответственности перед будущими поколениями. Особо отмечена экологическая значимость проекта. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что страны, обладая значительными ресурсами возобновляемой энергии, могут внести весомый вклад в глобальный энергетический переход. В данном контексте Мирзиёев отдельно остановился на ключевых аспектах проводимой в этом направлении масштабной работы.Президент напомнил, что в Узбекистане принята большая программа опережающего развития "зеленой" энергетики. Ежегодно в стране вводится около двух гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Кроме того, до конца этого года к сети будет подключено дополнительно 2,6 гигаватта возобновляемой генерации и системы хранения энергии на 300 мегаватт.Также выражена уверенность, что экономический эффект от реализации запускаемого проекта почувствуют все его участники.По словам президента Азербайджана Ильхома Алиева, регионы Центральной Азии и Кавказа действуют одновременно по многим вопросам, в том числе по развитию "зеленой" энергетики.В ходе мероприятия участники отметили важность ускорения реализации проекта, в том числе создания совместного предприятия, разработки и согласования технической документации и других процедур.В завершение президент Узбекистана подтвердил приверженность республики совместной реализации данного регионального проекта.Также министры энергетики Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Саудовской Аравии подписали Исполнительную программу между Минэнерго Азербайджана, Казахстана, Узбекистан и Саудовской Аравии по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии.

узбекистан

казахстан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

энергетика, узбекистан, азербайджан, казахстан, проект, саудовская аравия