https://uz.sputniknews.ru/20241114/eaeu-delovaya-aktivnost-prognoz-46613195.html
ЕЭК: в ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности
ЕЭК: в ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности
Sputnik Узбекистан
Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии сделал прогноз до конца ноября.
2024-11-14T10:59+0500
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2024-11-14T10:59+0500
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. До конца ноября в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, прогнозирует Департамент макроэкономической политики ЕЭК.В Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста. В Беларуси, Кыргызстане и России, где пик экономической активности пройден в первом полугодии этого года, рост наоборот замедлится.
https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html
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еэк еаэс экономика
ЕЭК: в ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности
Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии сделал прогноз до конца ноября.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
До конца ноября в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, прогнозирует
Департамент макроэкономической политики ЕЭК.
"В соответствии с динамикой совпадающих и опережающих индикаторов экономической активности во всех странах Евразийского экономического союза до ноября 2024 года включительно сохранится положительная динамика экономической активности", — говорится в сообщении.
В Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста. В Беларуси, Кыргызстане и России, где пик экономической активности пройден в первом полугодии этого года, рост наоборот замедлится.