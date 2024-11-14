https://uz.sputniknews.ru/20241114/eaeu-delovaya-aktivnost-prognoz-46613195.html

ЕЭК: в ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности

ЕЭК: в ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности

Sputnik Узбекистан

Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии сделал прогноз до конца ноября.

2024-11-14T10:59+0500

2024-11-14T10:59+0500

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экономика

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. До конца ноября в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, прогнозирует Департамент макроэкономической политики ЕЭК.В Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста. В Беларуси, Кыргызстане и России, где пик экономической активности пройден в первом полугодии этого года, рост наоборот замедлится.

https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html

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