Маргарита Симоньян: По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем
© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости / RT
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Главный редактор RT рассказала об американских санкциях, иллюзии демократии и влиянии ИИ на профессию журналиста.
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в интервью российской ежедневной деловой газете "Ведомости".
Таким образом она прокомментировала санкции, которые наложили в сентябре США на RT, за попытку повлиять на выборы.
Симоньян считает, что это наказание за журналистскую деятельность, влияющую на мнение электората.
Главное из интервью главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT
Мы рассказываем о политике. Любая заметка про политику может повлиять на чье-то мнение, и люди могут проголосовать определенным образом. Из этого они (США — прим. ред.) делают вывод, что мы влияем на электорат, а, следовательно, на возможный исход выборов — значит, таким образом мы вмешиваемся в выборы. Ничего другого они нам не предъявляли все эти годы — только это.
Нас (телеканал RT — прим. ред.) никто не обвиняет в фейках — мы этим не занимаемся. Я против фейков — это моя принципиальная позиция. По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем.
Мы ничего не скрываем и не передаем спецслужбам. Провели расследование или просто нашли какую-то человеческую историю — и тут же выдаем в эфир. Это абсолютно нормальная работа.
Мы ведь не делаем канал о России. Мы делаем в Америке канал про Америку. Они нас воспринимают как канал, который дает альтернативную точку зрения.
Американская система — это же вообще иллюзия демократии. Есть республиканцы, и есть демократы, которые почти ничем друг от друга не отличаются. Почему дебаты могут проводиться только между ними? Но это вообще ненормально, и к истинной демократии, к выражению своего мнения она имеет очень малое отношение.
В России есть совершенно неверное представление о том, что собой представляет Америка, в первую очередь, о свободе слова и свободе СМИ — на самом деле никакой объективности там никогда не было.
Власти США проводили обыск и допрос с рукоприкладством в отношении сотрудницы RT, позже ее удалось успешно эвакуировать из Америки.
Каждый раз, когда наши сотрудники попадают под санкции, под такой жесткий прессинг, все, что я могу сделать, — это поднять им зарплату. Чем больше будут "мочить" наших сотрудников, тем лучше они будут жить.
Это классика жанра: сначала тебя игнорируют, потом над тобой смеются, затем с тобой сражаются и, наконец, ты побеждаешь. Именно так все и было. Когда наша аудитория стала электорально значима, начался прессинг. В итоге госдеп США заявил, что "одна из причин, по которой большая часть мира не так полностью поддерживает Украину, как вы могли бы подумать, учитывая, что Россия вторглась на Украину, заключается в широком масштабе и охвате RT".
Колоссальное влияние на российскую аудиторию оказывают не западные СМИ, а, YouTube, Google в целом, Википедия и прочие аналогичные платформы. Предлагаю обезопасить наше информационное пространство. Информационное пространство мало чем отличается от пространства безопасности с военной точки зрения.
У нас должна быть возможность в зависимости от геополитической ситуации ограничивать прием вредоносных сообщений, исходящих из этой страны, из какой-то другой страны или, как в данном случае, от всего коллективного Запада, который сейчас весь воюет с нами.
Там, где нам запретили работать как RТ и Sputnik, т. е. под этими брендами, мы запустили тысячи (в буквальном смысле слова!) партизанских проектов не под брендом, и аудитория только выросла. И такие решения об открытии новых проектов по мере закрытия предыдущих мы принимаем практически в ежедневном режиме.
RT уже давно гораздо больше, чем телеканал: это такая медийная структура, которая помимо телеканала, интернета, каких-то публикаций, приложений занимается обменом опытом и знаниями. Что, конечно, создает более дружественную России среду в этих странах.
Этой гонке человечества, которая называется прогресс, противостоять невозможно. В какой-то момент это приведет к тому, что люди вернутся к старому доброму личному общению. Хотя бы из соображений безопасности. Потому что ни голосу по телефону, ни изображению по видеосвязи доверять будет нельзя.
Мне кажется, что профессия журналиста пострадает от искусственного интеллекта в первых рядах так же, как, например, врача-диагноста. Всех нас ждет безрадостное профессиональное будущее — это лишь вопрос времени.