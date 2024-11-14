https://uz.sputniknews.ru/20241114/margarita-simonyan-intervyu-vedomosti-46620301.html

Маргарита Симоньян: По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем

Маргарита Симоньян: По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем

Sputnik Узбекистан

Главный редактор RT рассказала об американских санкциях, иллюзии демократии и влиянии ИИ на профессию журналиста.

2024-11-14T15:22+0500

2024-11-14T15:22+0500

2024-11-14T15:22+0500

общество

политика

маргарита симоньян

интервью

rt

миа "россия сегодня"

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. По сути, нас обвиняют в том, что мы работаем, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в интервью российской ежедневной деловой газете "Ведомости".Таким образом она прокомментировала санкции, которые наложили в сентябре США на RT, за попытку повлиять на выборы.Симоньян считает, что это наказание за журналистскую деятельность, влияющую на мнение электората.Главное из интервью главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT

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Sputnik Узбекистан

маргарита симоньян интервью