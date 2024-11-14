https://uz.sputniknews.ru/20241114/xolesterin-snijeniye-ovosch-pomosch-46613575.html
Овощ в помощь. Что поможет снизить холестерин
Овощ в помощь. Что поможет снизить холестерин
Sputnik Узбекистан
Эндокринолог: повышенный холестерин увеличивает риск развития ишемической болезни сердца или инсульта
2024-11-14T22:04+0500
2024-11-14T22:04+0500
2024-11-14T22:04+0500
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тыква
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Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.Специалист напомнила, что повышенный холестерин увеличивает риск развития ишемической болезни сердца или инсульта.Она добавила, что в тыкве есть внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая от инсулинорезистентности.Кроме того, включение в рацион тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.Отдельно врач отметила пользу тыквенного сока, а также рекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и их усвоению поможет хорошее, например, оливковое, масло.По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также использовать в салатах в свежем виде.Тыква также может снизить калорийность котлет. Для этого нужно добавить ее в измельченном виде в фарш, заменив часть мяса. Это сделает котлеты сочными и придаст им легкий сладковатый привкус.
https://uz.sputniknews.ru/20241113/v-chem-polza-i-vred-ayvy-sovety-vrachey-i-kulinarov-46607369.html
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овощ холестерин снижение
Овощ в помощь. Что поможет снизить холестерин
Эндокринолог: повышенный холестерин увеличивает риск развития ишемической болезни сердца или инсульта.
Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.
Специалист напомнила, что повышенный холестерин увеличивает риск развития ишемической болезни сердца или инсульта.
"Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит", — пояснила специалист.
Она добавила, что в тыкве есть внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая от инсулинорезистентности.
Кроме того, включение в рацион тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.
Отдельно врач отметила пользу тыквенного сока, а также рекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и их усвоению поможет хорошее, например, оливковое, масло.
По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также использовать в салатах в свежем виде.
Тыква также может снизить калорийность котлет. Для этого нужно добавить ее в измельченном виде в фарш, заменив часть мяса. Это сделает котлеты сочными и придаст им легкий сладковатый привкус.