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https://uz.sputniknews.ru/20241115/biznesmeny-omana-gotovyatsya-biznes-forum-uzbekistan-46641025.html
Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане
Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
2024-11-15T17:20+0500
2024-11-15T17:36+0500
узбекистан
оман
сотрудничество
посол
бизнес-форум
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов встретился с губернатором провинции Южная Эш-Шаркия Омана Яхьей бин Бадром аль-Мавали, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров участники отметили исторические и современные аспекты сотрудничества между Узбекистаном и Оманом, значимые визиты официальных лиц двух стран в текущем году. Также подчеркнули усилия и инициативы главы президента Узбекистана, направленные на углубление и расширение отношений с арабскими странами, в особенности с государствами Персидского залива.Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия между предпринимателями Омана и Узбекистана, а также торгово-экономического сотрудничества.В частности, с главой управления Торгово-промышленной палаты Омана в Южной Эш-Шаркии Анваром аль-Санани и представителями деловых кругов региона была представлена информация об инвестиционном климате, созданном в республике, а также о возможностях, которые предоставляются инвесторам.Речь также шла об участии оманских бизнесменов в предстоящем бизнес-форуме в Сырдарьинской области.
https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html
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оман бизнес-форум посол предприниматели
оман бизнес-форум посол предприниматели

Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане

17:20 15.11.2024 (обновлено: 17:36 15.11.2024)
© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2024
© ИА "Дунё"
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Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов встретился с губернатором провинции Южная Эш-Шаркия Омана Яхьей бин Бадром аль-Мавали, сообщает ИА "Дунё".
В ходе переговоров участники отметили исторические и современные аспекты сотрудничества между Узбекистаном и Оманом, значимые визиты официальных лиц двух стран в текущем году.
Также подчеркнули усилия и инициативы главы президента Узбекистана, направленные на углубление и расширение отношений с арабскими странами, в особенности с государствами Персидского залива.
© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2024
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
© ИА "Дунё"
Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия между предпринимателями Омана и Узбекистана, а также торгово-экономического сотрудничества.
В частности, с главой управления Торгово-промышленной палаты Омана в Южной Эш-Шаркии Анваром аль-Санани и представителями деловых кругов региона была представлена информация об инвестиционном климате, созданном в республике, а также о возможностях, которые предоставляются инвесторам.
Речь также шла об участии оманских бизнесменов в предстоящем бизнес-форуме в Сырдарьинской области.

"Глава управления Торгово-промышленной палаты провинции поддержал предложение об организации визита представителей оманских деловых кругов в Узбекистан с целью участия в бизнес-форуме, который планируется провести в Сырдарьинской области", — добавили в Агентстве.

© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2024
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
© ИА "Дунё"
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