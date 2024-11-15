Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане
17:20 15.11.2024 (обновлено: 17:36 15.11.2024)
© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
© ИА "Дунё"
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Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов встретился с губернатором провинции Южная Эш-Шаркия Омана Яхьей бин Бадром аль-Мавали, сообщает ИА "Дунё".
В ходе переговоров участники отметили исторические и современные аспекты сотрудничества между Узбекистаном и Оманом, значимые визиты официальных лиц двух стран в текущем году.
Также подчеркнули усилия и инициативы главы президента Узбекистана, направленные на углубление и расширение отношений с арабскими странами, в особенности с государствами Персидского залива.
© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
© ИА "Дунё"
Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия между предпринимателями Омана и Узбекистана, а также торгово-экономического сотрудничества.
В частности, с главой управления Торгово-промышленной палаты Омана в Южной Эш-Шаркии Анваром аль-Санани и представителями деловых кругов региона была представлена информация об инвестиционном климате, созданном в республике, а также о возможностях, которые предоставляются инвесторам.
Речь также шла об участии оманских бизнесменов в предстоящем бизнес-форуме в Сырдарьинской области.
"Глава управления Торгово-промышленной палаты провинции поддержал предложение об организации визита представителей оманских деловых кругов в Узбекистан с целью участия в бизнес-форуме, который планируется провести в Сырдарьинской области", — добавили в Агентстве.
© ИА "Дунё"Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество
© ИА "Дунё"