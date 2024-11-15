https://uz.sputniknews.ru/20241115/biznesmeny-omana-gotovyatsya-biznes-forum-uzbekistan-46641025.html

Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане

Бизнесмены из Омана готовятся к участию в бизнес-форуме в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Узбекистан налаживает с Оманом межрегиональное сотрудничество

2024-11-15T17:20+0500

2024-11-15T17:20+0500

2024-11-15T17:36+0500

узбекистан

оман

сотрудничество

посол

бизнес-форум

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Посол Узбекистана Абдусалом Хатамов встретился с губернатором провинции Южная Эш-Шаркия Омана Яхьей бин Бадром аль-Мавали, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров участники отметили исторические и современные аспекты сотрудничества между Узбекистаном и Оманом, значимые визиты официальных лиц двух стран в текущем году. Также подчеркнули усилия и инициативы главы президента Узбекистана, направленные на углубление и расширение отношений с арабскими странами, в особенности с государствами Персидского залива.Кроме того, стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия между предпринимателями Омана и Узбекистана, а также торгово-экономического сотрудничества.В частности, с главой управления Торгово-промышленной палаты Омана в Южной Эш-Шаркии Анваром аль-Санани и представителями деловых кругов региона была представлена информация об инвестиционном климате, созданном в республике, а также о возможностях, которые предоставляются инвесторам.Речь также шла об участии оманских бизнесменов в предстоящем бизнес-форуме в Сырдарьинской области.

https://uz.sputniknews.ru/20241013/uzbekistan-i-oman-dogovorilis-realizovat-novye-proekty-46102938.html

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