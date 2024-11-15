https://uz.sputniknews.ru/20241115/kompanii-sevastopolya-zainteresovany-sotrudnichestvo-uzbekistan-46636955.html

Компании из Севастополя заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном — в каких сферах

Компании из Севастополя заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Торгпредство РФ в РУз организовало онлайн-встречу с предприятиями Севастополя, в которой приняли участие производители электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, теплообменников, мебели, косметической продукции и продуктов питания.

2024-11-15T16:36+0500

2024-11-15T16:36+0500

2024-11-15T16:41+0500

севастополь

узбекистан

сотрудничество

экономика

торговое представительство

косметика

продукты

мебель

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Компании из Севастополя намерены сотрудничать с партнерами из Узбекистана в различных отраслях промышленности. Об этом сообщает торговое представительство России в Узбекистане.По данным представительства, Торгпредство провело онлайн-встречу с предприятиями Севастополя, организованную совместно с региональным фондом поддержки субъектов предпринимательства.Заместитель торгпреда РФ Игорь Камынин рассказал участниками встречи о развитии торгово-экономических отношений двух стран и деятельности российских компаний на рынке республики.Представители севастопольских компаний ознакомились с особенностями работы на рынке Узбекистана, в частности, с процедурами маркировки и сертификации товаров, а также регистрацией юридических лиц на территории республики.

https://uz.sputniknews.ru/20241102/obrazovanie-turizm-sport-uzbekistan-rossiya-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-46429480.html

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