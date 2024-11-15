https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html
Лучшие мировые практики внедрят в таможенное администрирование стран ЕАЭС — цели и задачи
Лучшие мировые практики внедрят в таможенное администрирование стран ЕАЭС — цели и задачи
Sputnik Узбекистан
ЕЭК и Всемирная таможенная организация договорились о внедрении мировых практик в таможенное администрирование стран ЕАЭС. Это поможет унификации ЕАЭС с международной практикой классификации товаров.
2024-11-15T13:45+0500
2024-11-15T13:45+0500
2024-11-15T14:39+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов провел рабочую встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Йеном Сондерсом. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Встреча состоялась на полях Технологической конференции и выставки ВТамО в Рио-де-Жанейро (WCO Technology Conference & Exhibition).По информации комиссии, стороны договорились организовать взаимодействие между ЕЭК и ВТамО по вопросам внедрения лучших мировых практик администрирования в повседневную деятельность таможенных органов государств-членов ЕАЭС.Руслан Давыдов отметил высокую заинтересованность ЕЭК в системном участии ее представителей в рабочих органах ВТамО, а также в предоставлении сотрудникам ЕЭК доступа к образовательной онлайн-платформе организации, позволяющей изучить мировой опыт и лучшие практики в таможенной сфере.WCO Technology Conference & Exhibition проводится ежегодно Всемирной таможенной организацией и собирает представителей национальных таможенных администраций, международных организаций и технологических компаний, занятых в таможенной сфере. В этом году в конференции участвовали почти 1 300 делегатов из 117 стран.Основными темами обсуждения стали информационный обмен между таможенными службами различных стран, применение цифровых технологий при перемещении товаров всеми видами транспорта, потенциал применения неинтрузивных технологий при таможенном контроле. Всемирная таможенная организация (ВТамО) — международная неправительственная, постоянно действующая организация в области регулирования таможенной и тарифной политики. Организация насчитывает 186 стран-членов, на которые приходится 98% мировой торговли.
https://uz.sputniknews.ru/20241107/eaeu-vnedreniye-sifrovyye-resheniya-46488383.html
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еаэс еэк таможня практика товары втамо всемирная таможенная организация
еаэс еэк таможня практика товары втамо всемирная таможенная организация
Лучшие мировые практики внедрят в таможенное администрирование стран ЕАЭС — цели и задачи
13:45 15.11.2024 (обновлено: 14:39 15.11.2024)
ЕЭК и Всемирная таможенная организация договорились о внедрении мировых практик в таможенное администрирование стран ЕАЭС. Это поможет унификации ЕАЭС с международной практикой классификации товаров.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов провел рабочую встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Йеном Сондерсом. Об этом сообщила
пресс-служба ЕЭК.
Встреча состоялась на полях Технологической конференции и выставки ВТамО в Рио-де-Жанейро (WCO Technology Conference & Exhibition).
По информации комиссии, стороны договорились организовать взаимодействие между ЕЭК и ВТамО по вопросам внедрения лучших мировых практик администрирования в повседневную деятельность таможенных органов государств-членов ЕАЭС.
“Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, в том числе вопросы практической реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ВТамО”, — говорится в сообщении.
Руслан Давыдов отметил высокую заинтересованность ЕЭК в системном участии ее представителей в рабочих органах ВТамО, а также в предоставлении сотрудникам ЕЭК доступа к образовательной онлайн-платформе организации, позволяющей изучить мировой опыт и лучшие практики в таможенной сфере.
“Взаимодействие Комиссии и Комитета по Гармонизированной системе ВТамО будет способствовать унификации подходов к классификации, применяемых на территории ЕАЭС, с международной практикой классификации товаров", — отметил Давыдов.
WCO Technology Conference & Exhibition проводится ежегодно Всемирной таможенной организацией и собирает представителей национальных таможенных администраций, международных организаций и технологических компаний, занятых в таможенной сфере. В этом году в конференции участвовали почти 1 300 делегатов из 117 стран.
Основными темами обсуждения стали информационный обмен между таможенными службами различных стран, применение цифровых технологий при перемещении товаров всеми видами транспорта, потенциал применения неинтрузивных технологий при таможенном контроле.
Всемирная таможенная организация (ВТамО) — международная неправительственная, постоянно действующая организация в области регулирования таможенной и тарифной политики. Организация насчитывает 186 стран-членов, на которые приходится 98% мировой торговли.