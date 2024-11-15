https://uz.sputniknews.ru/20241115/svo-rossiyskie-voennye-nanesli-moschnyy-udar-po-mestu-dislokatsii-vsu-v-sumskoy-oblasti--46633341.html
СВО: российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области
СВО: российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, в результате которого могла погибнуть более 100 военных.
2024-11-15T14:35+0500
2024-11-15T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Сумской области российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что под Сумами уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-razvedchik-odinochku-otbival-ataki-vsu-46617469.html
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всу сво безопасность россия украина сумская область дислокация лебедев боевики удар искандер
СВО: российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области
14:35 15.11.2024 (обновлено: 14:47 15.11.2024)
Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, в результате которого могла погибнуть более 100 военных.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
В Сумской области российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости
координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.
Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал
, что под Сумами уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.
"Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса "Искандер" крупная колонна ВСУ", — сказал Рогов.
По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года.
"Эти боевики готовились к переброске в Курскую область. Потери врага исчисляются как минимум несколькими десятками боевиков, плюс уничтожена техника, которая шла в колонне, в том числе тяжелая — боевые бронемашины, бронетранспортеры и прочие", — добавил Рогов.