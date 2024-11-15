https://uz.sputniknews.ru/20241115/svo-rossiyskie-voennye-nanesli-moschnyy-udar-po-mestu-dislokatsii-vsu-v-sumskoy-oblasti--46633341.html

СВО: российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области

СВО: российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации ВСУ в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Подполье сообщило о мощном ударе по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Сумской области, в результате которого могла погибнуть более 100 военных.

2024-11-15T14:35+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Сумской области российские военные нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, точное число погибших пока неизвестно, но в общей сложности их больше сотни. Однако нашли пока не всех, и мало кого удалось идентифицировать, добавил подпольщик.Он отметил, что в расположении находились несколько десятков иностранных наемников, которые лучше местных знакомы с натовскими системами вооружения. Наемники были франко- и испаноговорящие, добавил Лебедев.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, утром в Черниговской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. Позже местные СМИ сообщили, что в селе Голубовка Шосткинского района поврежден объект критической инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что под Сумами уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.По его словам, в колонне шли подразделения 47-й, более известной как "Магура", и 82-й бригад ВСУ, которые активно участвовали в попытке украинского контрнаступления в Запорожской области летом прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20241114/rossiya-razvedchik-odinochku-otbival-ataki-vsu-46617469.html

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