От нейросетей до радиовещания:как прошел медиафорум российских соотечественников в Ереване
12:00 16.11.2024 (обновлено: 12:53 16.11.2024)
© SputnikМедиафорум российских соотечественников в Ереване
© Sputnik
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Участие в форуме приняли около 50 представителей русскоязычных СМИ, организаций соотечественников из 14 стран ближнего зарубежья и Европы, российские эксперты.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik, Алишер Акимбаев. В Ереване с 10 по 14 ноября прошел Медиафорум российских соотечественников, организованный при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского Дома соотечественников.
Форум собрал более 50 участников — представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из 14 стран СНГ и Европы.
Перед началом мероприятия была представлена видеопрезентация о взаимодействии Москвы с русскоязычными зарубежными СМИ. Заместитель директора Московского Дома соотечественника Сергей Макшанцев рассказал о деятельности организации и призвал журналистов активно освещать форум.
Начальник Управления по работе с соотечественниками и обеспечению информационной политики ДВМС Владимир Гринько передал приветствие участникам от имени министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергея Черёмина. Министр поблагодарил журналистов за то, что они берегут и сохраняют русский язык, доносят до аудитории позицию России и стремятся к самосовершенствованию и профессиональному росту.
© SputnikМедиафорум российских соотечественников в Ереване
Медиафорум российских соотечественников в Ереване
© Sputnik
Черёмин заверил, что поддержка русскоязычных СМИ останется в приоритете Правительства Москвы. Будут приложены усилия для создания постоянной площадки для обсуждения профессиональных проблем и задач русскоязычного медиасообщества.
Также было продемонстрировано видеообращение к участникам медиафорума официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она отметила, что встреча, проводимая в таком формате с 2022 года, всегда отличается актуальной повесткой, которая объединяет представителей русскоязычных зарубежных СМИ, членов организаций соотечественников и российских экспертов. В этот раз организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, представляющую практический интерес для освоения новых технологий коммуникаций и медиаактивности.
“Несомненно, встреча в рамках форума послужит делу укрепления русского мира в информационном пространстве. В нынешних реалиях важность этой общей задачи сложно переоценить”, — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что в следующем году, буквально через несколько месяцев, будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По ее словам, сегодня как никогда со стороны коллективного Запада ужесточилась риторика и попытки ревизии итогов Второй мировой войны.
“Мы видим старания нивелировать роль советского народа, Красной армии в разгроме фашизма. Особенно цинично и нагло подобные заявления звучат в преддверии этой значимой даты, важной для всего мира. Уверена, что диаспоральные СМИ и организации соотечественников примут активное участие в освещении памятных и праздничных мероприятий, с акцентом на решающий вклад народов Советского Союза в разгром нацистской Германии”, — подчеркнула представитель МИД РФ.
В ходе форума участники также ознакомились с деятельностью холдинга “Москва Медиа”. Дмитрий Грачев, главный продюсер телеканала “Москва 24”, рассказал о новых форматах телеканала и важности цифровизации. В рамках встречи с главными редакторами радиоканалов “Радио Москвы”, “Москва FM” и “Capital FM” журналисты обсудили возможности сотрудничества с этими медиа.
Вторая часть форума была посвящена работе городской газеты "Вечерняя Москва". Георгий Рудницкий, генеральный директор медиахолдинга, и Елена Плешивцева, руководитель медиацентра, поделились опытом современной редакционной работы.
Первый день форума завершился мастер-классом Игоря Чекунова, главного специалиста МДС, на тему создания новостных видеосюжетов для социальных сетей и телевидения. Он рассказал участникам в интерактивной форме о всех этапах создания видеоролика: сценарий, съемка, монтаж, а также о том, как продвигать ролик в социальных сетях.
© SputnikМедиафорум российских соотечественников в Ереване
Медиафорум российских соотечественников в Ереване
© Sputnik
Во второй день форума обсуждались ключевые вопросы использования современных технологий в журналистике. Ксения Конкина, старший преподаватель МГУ, рассказала о нейросетях и их применении в журналистской практике. Она представила краткую историю развития искусственного интеллекта и продемонстрировала примеры использования ИИ-сервисов в работе журналистов. Максим Димов, заместитель главного редактора ОАО “Москва медиа”, поделился опытом радиовещания и подходами к UX-дизайну для радиостанций.
Заключительная секция “Вечерняя Москва — катализатор и барометр жизни столицы” дала участникам возможность углубиться в работу одной из самых известных городских газет.
Итоги медиафорума подвели Владимир Гринько, начальник управления по работе с соотечественниками ДВМС, и директор МДС Дмитрий Кожаев.
Журналистам представили информацию о мерах Москвы по поддержке русскоязычных зарубежных СМИ и ответили на их вопросы. Участники поделились ситуацией с русскоязычной прессой в своих странах, обсудили проблемы и предложили идеи для сотрудничества.