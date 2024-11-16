https://uz.sputniknews.ru/20241116/malayziyskaya-kompaniya-zainteresovana-v-trudovyx-migrantax-uzbekistana-46646555.html
Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Куала-Лумпуре обсуждены перспективы трудоустройства граждан Узбекистана в Малайзии на законной основе.
2024-11-16T11:10+0500
2024-11-16T11:10+0500
2024-11-16T11:10+0500
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Представители Посольства Узбекистана встретились с управляющим партнером малазийской рекрутинговой компании "Language Talent Solutions" Джиндер Каур Сидху, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, целью встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества в сфере трудоустройства граждан Узбекистана в городе Куала-Лумпуре.В ходе переговоров малазийская сторона была ознакомлена с усилиями, предпринимаемыми Узбекистаном для организации безопасной внешней трудовой миграции.Джиндер Каур Сидху сообщила, что ее компания в настоящее время занимается привлечением более 700 граждан из таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Китай и Индия, для работы на предприятиях Малайзии.Она также выразила готовность трудоустроить гражданам Узбекистана, как уже находящихся в Малайзии, так и тех, кто желает приехать в Куала-Лумпур. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в вопросах трудоустройства граждан Узбекистана в Малайзии, а также об обеспечении своевременной выдачи разрешений на работу и создании надлежащих условий труда для работников.
https://uz.sputniknews.ru/20241026/malaziyskaya-kompaniya-realizuet-proekty-vozobnovlyaemoy-energetiki-uzbekistane-46323372.html
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трудовая миграция малайзия узбекистан
трудовая миграция малайзия узбекистан
Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
В Куала-Лумпуре обсудили перспективы трудоустройства граждан Узбекистана в Малайзии на законной основе.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Представители Посольства Узбекистана встретились с управляющим партнером малазийской рекрутинговой компании "Language Talent Solutions" Джиндер Каур Сидху, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, целью встречи стало обсуждение перспектив сотрудничества в сфере трудоустройства граждан Узбекистана в городе Куала-Лумпуре.
В ходе переговоров малазийская сторона была ознакомлена с усилиями, предпринимаемыми Узбекистаном для организации безопасной внешней трудовой миграции.
Джиндер Каур Сидху сообщила, что ее компания в настоящее время занимается привлечением более 700 граждан из таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Китай и Индия, для работы на предприятиях Малайзии.
Она также выразила готовность трудоустроить гражданам Узбекистана, как уже находящихся в Малайзии, так и тех, кто желает приехать в Куала-Лумпур.
"Работа заключается в предоставлении услуг перевода на узбекский и английский языки для узбекских клиентов в США по телефону. Для кандидатов предъявляются требования хорошего уровня владения английским языком", – уточнила глава компании.
По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в вопросах трудоустройства граждан Узбекистана в Малайзии, а также об обеспечении своевременной выдачи разрешений на работу и создании надлежащих условий труда для работников.