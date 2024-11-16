Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
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Представительница Узбекистана одолела в финале Полину Мишакину, выступавшую в нейтральном положении, со счетом 15:13 и стала победительницей турнира.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Член сборной Узбекистана по фехтованию Фернанда Эррера завоевала золотую медаль на чемпионате мира, стартовавшем в Ташкенте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию (сабля) среди молодежи. Накануне состоялись выступления среди девушек в индивидуальной программе.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
Фернанда Эррера, явно выделявшаяся на фоне соперниц во всех соревнованиях, в итоге завоевала золотую медаль, отметили в Комитете.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
"По итогам бескомпромиссных состязаний представительница сборной Узбекистана Фернанда Эррера удостоилась золотой медали. В решающем поединке наша саблистка победила Полину Мишакину (Нейтральный атлет) со счетом 15:13", – говорится в сообщении.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
Имена призеров:
Фернанда Эррера, представлявшая Узбекистан завоевала золотую медаль, Полина Мишакина (нейтральная спортсменка) – серебро, Ксения Коня из Венгрии и Мария Третьякова (нейтральная спортсменка) удостоились бронзовых наград.
18 февраля, 16:54