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https://uz.sputniknews.ru/20241116/predstavitelnitsa-sbornoy-uzbekistana-zavoevala-zoloto-kubka-mira-po-fextovaniyu-v-tashkente-46648461.html
Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Представительница Узбекистана одолела в финале Полину Мишакину, выступавшую в нейтральном положении, со счетом 15:13 и стала победительницей турнира. 16.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-16T12:58+0500
2024-11-16T12:58+0500
фехтование
узбекистан
нок узбекистана
кубок мира по фехтованию
спорт
золотая медаль
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Член сборной Узбекистана по фехтованию Фернанда Эррера завоевала золотую медаль на чемпионате мира, стартовавшем в Ташкенте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию (сабля) среди молодежи. Накануне состоялись выступления среди девушек в индивидуальной программе.Фернанда Эррера, явно выделявшаяся на фоне соперниц во всех соревнованиях, в итоге завоевала золотую медаль, отметили в Комитете. Имена призеров:Фернанда Эррера, представлявшая Узбекистан завоевала золотую медаль, Полина Мишакина (нейтральная спортсменка) – серебро, Ксения Коня из Венгрии и Мария Третьякова (нейтральная спортсменка) удостоились бронзовых наград.
https://uz.sputniknews.ru/20240218/uzbekskiy-sablist-stal-chempionom-azii-42551671.html
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кубок мира фехтование ташкент эррера золотая медаль
кубок мира фехтование ташкент эррера золотая медаль

Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте

12:58 16.11.2024
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
© НОК
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Представительница Узбекистана одолела в финале Полину Мишакину, выступавшую в нейтральном положении, со счетом 15:13 и стала победительницей турнира.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Член сборной Узбекистана по фехтованию Фернанда Эррера завоевала золотую медаль на чемпионате мира, стартовавшем в Ташкенте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию (сабля) среди молодежи. Накануне состоялись выступления среди девушек в индивидуальной программе.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
Фернанда Эррера, явно выделявшаяся на фоне соперниц во всех соревнованиях, в итоге завоевала золотую медаль, отметили в Комитете.
© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК

"По итогам бескомпромиссных состязаний представительница сборной Узбекистана Фернанда Эррера удостоилась золотой медали. В решающем поединке наша саблистка победила Полину Мишакину (Нейтральный атлет) со счетом 15:13", – говорится в сообщении.

© НОКФернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле
© НОК
Имена призеров:
Фернанда Эррера, представлявшая Узбекистан завоевала золотую медаль, Полина Мишакина (нейтральная спортсменка) – серебро, Ксения Коня из Венгрии и Мария Третьякова (нейтральная спортсменка) удостоились бронзовых наград.
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