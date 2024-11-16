https://uz.sputniknews.ru/20241116/predstavitelnitsa-sbornoy-uzbekistana-zavoevala-zoloto-kubka-mira-po-fextovaniyu-v-tashkente-46648461.html

Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте

Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Представительница Узбекистана одолела в финале Полину Мишакину, выступавшую в нейтральном положении, со счетом 15:13 и стала победительницей турнира. 16.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-16T12:58+0500

2024-11-16T12:58+0500

2024-11-16T12:58+0500

фехтование

узбекистан

нок узбекистана

кубок мира по фехтованию

спорт

золотая медаль

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Член сборной Узбекистана по фехтованию Фернанда Эррера завоевала золотую медаль на чемпионате мира, стартовавшем в Ташкенте. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Ташкенте проходит этап Кубка мира по фехтованию (сабля) среди молодежи. Накануне состоялись выступления среди девушек в индивидуальной программе.Фернанда Эррера, явно выделявшаяся на фоне соперниц во всех соревнованиях, в итоге завоевала золотую медаль, отметили в Комитете. Имена призеров:Фернанда Эррера, представлявшая Узбекистан завоевала золотую медаль, Полина Мишакина (нейтральная спортсменка) – серебро, Ксения Коня из Венгрии и Мария Третьякова (нейтральная спортсменка) удостоились бронзовых наград.

https://uz.sputniknews.ru/20240218/uzbekskiy-sablist-stal-chempionom-azii-42551671.html

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