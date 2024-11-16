В Самарканде состоялся большой концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ
18:22 16.11.2024 (обновлено: 18:52 16.11.2024)
© SputnikПрограмма "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
© Sputnik
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Программа "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На протяжении текущего года Самарканд гордо носил статус культурной столицы СНГ, укрепляя дружбу и культурные связи между странами Содружества. В городе прошли конференции, форумы, концерты, театральные встречи, на которых участники-стран СНГ обменивались опытом, делились своими достижениями.
Накопив богатый опыт и тесные культурные связи с коллегами из других стран, Самарканд приступил к завершающему этапу – передаче эстафеты культурной столицы СНГ следующему городу.
Торжество по этому случаю состоялось в том же месте, где Самарканд официально вступал в свои права, как культурная столица СНГ, – в областном театре музыкальной драмы, сообщает корреспондент Sputnuk Узбекистан.
Выступая перед собравшимися, представители Министерства культуры, областной и городской администрации, отметили, что межгосударственная программа привнесла новые краски в культурную жизнь Самарканда, заполнив имеющиеся в ней пробелы.
После официальной части мероприятия, а именно передаче спецпредставителю президента Азербайджана в Лачинском районе Масиму Мамедову эстафеты культурной столицы Содружества, на сцену театра вышел Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством народного артиста России Сергея Скрипки.
© SputnikПрограмма "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
Программа "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
© Sputnik
За дирижерский пульт поочередно вставали выдающиеся маэстро, такие как Сергей Иванович Скрипка, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, лауреат международных конкурсов Константин Науменко из Москвы, заслуженный артист Туркменистана Расул Клычев и главный дирижер театра музыкальной драмы Самаркандской области Уктам Тилавов.
© SputnikПрограмма "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
Программа "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ
© Sputnik
Под их чутким руководством оркестр исполнил популярные композиции из классических пьес и фильмов, которые были тепло восприняты зрителями. Особенно ярким моментом стало исполнение мелодии из советского узбекского фильма "Огненные дороги" композитора Румиля Вильданова, которое вызвало восторг у публики.
"Я люблю национальную, узбекскую музыку и верю, что нам нужно сохранять то наследие, что у нас имеется. Культура должна обогащаться, переплетаться. "Огненные дороги" выбрал не случайно. Это произведение для меня имеет личное значение. Мой тесть (родом из Ташкента) поначалу был не рад зятю другой национальности, но когда он увидел, как я дирижирую "Огненными дорогами", то стал с гордостью всем представлять меня", - отметил Сергей Иванович Скрипка.
Виртуозно оркестр при поддержке семьи доириста Умида Якубжанова исполнил и хорезмскую народную музыку, сорвав бурные аплодисменты зрителей.
После концерта Умид Якубжанов признался, что переживал, ведь для него это был первый опыт такого симбиоза, да еще и под руководством такого выдающегося дирижёра, как Сергей Скрипка.
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Двухчасовой концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ пролетел буквально на одном дыханье. По его окончании самаркандцы еще долго не расходились, наслаждаясь общением с выдающимися маэстро и молодыми музыкантами.