https://uz.sputniknews.ru/20241116/samarkand-bolshoy-kontsert-molodejnogo-simfonicheskogo-orkestra-sng-46652359.html

В Самарканде состоялся большой концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ

В Самарканде состоялся большой концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ

Sputnik Узбекистан

Программа "Самарканд – культурная столица Содружества" завершилась большим концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ.

2024-11-16T18:22+0500

2024-11-16T18:22+0500

2024-11-16T18:52+0500

самарканд

снг

концерт

культура

музыканты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/10/46652755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9474fa689def15bd2e37c57ac301868a.jpg

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На протяжении текущего года Самарканд гордо носил статус культурной столицы СНГ, укрепляя дружбу и культурные связи между странами Содружества. В городе прошли конференции, форумы, концерты, театральные встречи, на которых участники-стран СНГ обменивались опытом, делились своими достижениями.Накопив богатый опыт и тесные культурные связи с коллегами из других стран, Самарканд приступил к завершающему этапу – передаче эстафеты культурной столицы СНГ следующему городу.Торжество по этому случаю состоялось в том же месте, где Самарканд официально вступал в свои права, как культурная столица СНГ, – в областном театре музыкальной драмы, сообщает корреспондент Sputnuk Узбекистан.Выступая перед собравшимися, представители Министерства культуры, областной и городской администрации, отметили, что межгосударственная программа привнесла новые краски в культурную жизнь Самарканда, заполнив имеющиеся в ней пробелы.После официальной части мероприятия, а именно передаче спецпредставителю президента Азербайджана в Лачинском районе Масиму Мамедову эстафеты культурной столицы Содружества, на сцену театра вышел Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством народного артиста России Сергея Скрипки.За дирижерский пульт поочередно вставали выдающиеся маэстро, такие как Сергей Иванович Скрипка, художественный руководитель Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, лауреат международных конкурсов Константин Науменко из Москвы, заслуженный артист Туркменистана Расул Клычев и главный дирижер театра музыкальной драмы Самаркандской области Уктам Тилавов.Под их чутким руководством оркестр исполнил популярные композиции из классических пьес и фильмов, которые были тепло восприняты зрителями. Особенно ярким моментом стало исполнение мелодии из советского узбекского фильма "Огненные дороги" композитора Румиля Вильданова, которое вызвало восторг у публики.Виртуозно оркестр при поддержке семьи доириста Умида Якубжанова исполнил и хорезмскую народную музыку, сорвав бурные аплодисменты зрителей.После концерта Умид Якубжанов признался, что переживал, ведь для него это был первый опыт такого симбиоза, да еще и под руководством такого выдающегося дирижёра, как Сергей Скрипка.Двухчасовой концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ пролетел буквально на одном дыханье. По его окончании самаркандцы еще долго не расходились, наслаждаясь общением с выдающимися маэстро и молодыми музыкантами.

https://uz.sputniknews.ru/20240915/god-vajniy-samarkand-kulturnaya-stolitsa-sng-ministr-45670961.html

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд концерт молодежного симфонического оркестра снг