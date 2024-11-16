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https://uz.sputniknews.ru/20241116/uzbekistan-prisoedinilsya-k-sxeme-sertifikatsii-kimberliyskogo-processa-46649668.html
Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса – цели и задачи
Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса – цели и задачи
Sputnik Узбекистан
Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов.
2024-11-16T13:58+0500
2024-11-16T13:58+0500
узбекистан
ювелирная промышленность
министерство инвестиций, промышленности и торговли
дубай
заседание
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан присоединился к схеме сертификации Кимберлийского процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.С 12 по 15 ноября 2024 года в Дубае прошло 21-е ежегодное Пленарное заседание Кимберлийского процесса. В его работе приняла участие делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации "Узбекзаргарсаноати".В рамках Пленарного заседания состоялось рассмотрение заявки от республики на присоединение к Кимберлийскому процессу, принято положительное решение и Узбекистан был одобрен в качестве полноправного члена.Узбекистане работы по присоединению к Кимберлийскому процессу ведутся в соответствии с Указом президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности".В министерстве отметили, что присоединение к Схеме сертификации Кимберлийского процесса будет способствовать:Для информации: Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов. Инициатива направлена на предотвращение использования средств от реализации таких алмазов для финансирования региональных конфликтов и международных террористических группировок.
https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html
узбекистан
дубай
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кимберлийский процесс узбекистан присоединение ювелирная промышленность указ
кимберлийский процесс узбекистан присоединение ювелирная промышленность указ

Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса – цели и задачи

13:58 16.11.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан присоединился к схеме сертификации Кимберлийского процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиУзбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
С 12 по 15 ноября 2024 года в Дубае прошло 21-е ежегодное Пленарное заседание Кимберлийского процесса. В его работе приняла участие делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации "Узбекзаргарсаноати".
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиУзбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
В рамках Пленарного заседания состоялось рассмотрение заявки от республики на присоединение к Кимберлийскому процессу, принято положительное решение и Узбекистан был одобрен в качестве полноправного члена.

"На успех заявки повлияло посещение нашей страны экспертной миссии, состоящей из представителей государств-участников Кимберлийского процесса и наблюдателей из Всемирного алмазного совета в октябре текущего года. По результатам визита эксперты высоко оценили выполнение минимальных требований Кимберлийского процесса в Узбекистане", – подчеркнули в ведомстве.

Узбекистане работы по присоединению к Кимберлийскому процессу ведутся в соответствии с Указом президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности".
В министерстве отметили, что присоединение к Схеме сертификации Кимберлийского процесса будет способствовать:
дальнейшей поддержке национальных производителей ювелирной отрасли;
обеспечению их прав на международном рынке;
налаживанию сотрудничества на основе общепризнанных стандартов;
улучшению имиджа Узбекистана на международной арене;
обмену передовым зарубежным опытом;
привлечению современных технологий и иностранных инвестиций;
повышению экономического потенциала страны.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиУзбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Узбекистан присоединилась к Схеме сертификации Кимберлийского процесса
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Для информации: Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов. Инициатива направлена на предотвращение использования средств от реализации таких алмазов для финансирования региональных конфликтов и международных террористических группировок.
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