https://uz.sputniknews.ru/20241116/uzbekistan-prisoedinilsya-k-sxeme-sertifikatsii-kimberliyskogo-processa-46649668.html

Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса – цели и задачи

Узбекистан присоединился к Схеме сертификации Кимберлийского процесса – цели и задачи

Sputnik Узбекистан

Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов.

2024-11-16T13:58+0500

2024-11-16T13:58+0500

2024-11-16T13:58+0500

узбекистан

ювелирная промышленность

министерство инвестиций, промышленности и торговли

дубай

заседание

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан присоединился к схеме сертификации Кимберлийского процесса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.С 12 по 15 ноября 2024 года в Дубае прошло 21-е ежегодное Пленарное заседание Кимберлийского процесса. В его работе приняла участие делегация Узбекистана в составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации "Узбекзаргарсаноати".В рамках Пленарного заседания состоялось рассмотрение заявки от республики на присоединение к Кимберлийскому процессу, принято положительное решение и Узбекистан был одобрен в качестве полноправного члена.Узбекистане работы по присоединению к Кимберлийскому процессу ведутся в соответствии с Указом президента "О мерах по дальнейшему развитию сферы производства ювелирных изделий и обеспечению их конкурентоспособности".В министерстве отметили, что присоединение к Схеме сертификации Кимберлийского процесса будет способствовать:Для информации: Кимберлийский процесс – это международная межправительственная инициатива, основная цель которой заключается в противодействии попаданию на мировой рынок нелегально добытых, так называемых "кровавых" или "конфликтных" алмазов. Инициатива направлена на предотвращение использования средств от реализации таких алмазов для финансирования региональных конфликтов и международных террористических группировок.

https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html

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