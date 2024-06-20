https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html
Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана
Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года
2024-06-20T09:34+0500
2024-06-20T09:34+0500
2024-06-20T10:05+0500
узбекистан
ювелирная промышленность
изменения
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную дальнейшему развитию ювелирной промышленности, поддержке деятельности по производству и продаже ювелирных изделий, увеличению экспорта готовой продукции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла о значительном потенциале республики для наращивания объема производства и экспорта ювелирных изделий. Ранее Мирзиёев отмечал, что в стране перерабатывается лишь 6% добываемого золота, и экспорт продукции из него составляет всего $78 млн, поэтому важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьем, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж. В связи с этим министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали соответствующие предложения. Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане. Также рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Главе республики представили информацию о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области. Шавкат Мирзиёев поручил доработать озвученные меры и разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.
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узбекистан ювелирная отрасль изменения
узбекистан ювелирная отрасль изменения
Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана
09:34 20.06.2024 (обновлено: 10:05 20.06.2024)
Глава республики поручил разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную дальнейшему развитию ювелирной промышленности, поддержке деятельности по производству и продаже ювелирных изделий, увеличению экспорта готовой продукции, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Речь шла о значительном потенциале республики для наращивания объема производства и экспорта ювелирных изделий.
Ранее Мирзиёев отмечал, что в стране перерабатывается лишь 6% добываемого золота, и экспорт продукции из него составляет всего $78 млн, поэтому важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьем, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж.
В связи с этим министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали соответствующие предложения.
"В частности, планируется совершенствование деятельности ассоциации "Узбекзаргарсаноати", расширение ее полномочий и реорганизация системы управления. В целях поддержки производителей отрасли предложено льготы, предусмотренные для членов Ассоциации "Хунарманд", применять и к индивидуальным предпринимателям – производителям ювелирных изделий, являющимся членами Ассоциации "Узбекзаргарсаноати", — говорится в сообщении.
Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане.
Также рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Главе республики представили информацию о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области.
"Обсужден вопрос увеличения объема экспорта ювелирных изделий. Предложено установить нулевую ставку таможенной пошлины для экспорта ювелирных изделий, произведенных в нашей стране, в Соединенные Штаты Америки по системе "GSP", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поручил доработать озвученные меры и разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.