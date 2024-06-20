https://uz.sputniknews.ru/20240620/yuvelirnaya-otrasl-uzbekistan-izmeneniya-44444311.html

Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана

Что изменится в ювелирной отрасли Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года

2024-06-20T09:34+0500

2024-06-20T09:34+0500

2024-06-20T10:05+0500

узбекистан

ювелирная промышленность

изменения

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную дальнейшему развитию ювелирной промышленности, поддержке деятельности по производству и продаже ювелирных изделий, увеличению экспорта готовой продукции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла о значительном потенциале республики для наращивания объема производства и экспорта ювелирных изделий. Ранее Мирзиёев отмечал, что в стране перерабатывается лишь 6% добываемого золота, и экспорт продукции из него составляет всего $78 млн, поэтому важно создавать ювелирные зоны с особыми условиями для предпринимателей, пересмотреть обеспечение отрасли сырьем, подготовку специалистов, производственную цепочку и систему продаж. В связи с этим министерство экономики и финансов и Торгово-промышленная палата разработали соответствующие предложения. Кроме того, изучается возможность установления на срок до 1 октября 2026 года нулевых ставок таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на оборудование, упаковочные и маркировочные материалы, которые используют в ювелирной отрасли, но не производят в Узбекистане. Также рассмотрены вопросы создания специальных ювелирных центров, включающих производственные, выставочные и торговые площадки. Главе республики представили информацию о размещении пилотных проектов в Ташкенте и Наманганской области. Шавкат Мирзиёев поручил доработать озвученные меры и разработать программу развития отечественного производства ювелирных изделий на период до 2027 года.

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узбекистан ювелирная отрасль изменения