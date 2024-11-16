https://uz.sputniknews.ru/20241116/vremya-ch-su-57-narushaet-zakony-fiziki-vs-rossii-kupyansk-udar-po-avianostsu-ssha-46644541.html

Время Ч: Су-57 нарушает законы физики, ВС России в Купянске и удар по авианосцу США

Время Ч: Су-57 нарушает законы физики, ВС России в Купянске и удар по авианосцу США

Sputnik Узбекистан

Как российская армия смогла так быстро закрепиться в жилых кварталах Купянска, почему российский истребитель Су-57 произвел фурор на авиашоу в Китае и как хуситы смогли ударить по американскому авианосцу, об этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

2024-11-16T14:50+0500

2024-11-16T14:50+0500

2024-11-16T14:50+0500

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су-57

видео

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Наступательные действия российских войск в зоне СВО динамично развиваются. Российские военнослужащие вошли и быстро закрепились на окраинах города Купянска, важного стратегического объекта, который в последние дни стал центром ожесточенных боев, и чего явно не ожидал киевский режим и его западные покровители.Как российская армия смогла так быстро закрепиться в жилых кварталах Купянска? Почему российский истребитель Су-57 произвел фурор на авиашоу в Китае? Как хуситы смогли ударить по американскому авианосцу?На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.Для справки: Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.

россия

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2024

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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