https://uz.sputniknews.ru/20241117/chto-predlojila-narbaeva-na-cop29-v-baku-46658216.html

Что предложила Нарбаева на COP29 в Баку

Что предложила Нарбаева на COP29 в Баку

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество на уровне парламентов имеет огромные перспективы в решении проблем, связанных с изменением климата, и широком внедрении новых инициатив в практику

2024-11-17T12:10+0500

2024-11-17T12:10+0500

2024-11-17T12:10+0500

политика

узбекистан

азербайджан

баку

форум

климат

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты.В рамках конференции организуют ряд форумов, посвященных обсуждению проблем, связанных с изменением климата, и финансированию процессов адаптации к ним.В ходе одного из них констатировали, что сотрудничество на уровне парламентов имеет огромные перспективы в решении вопросов, связанных с изменением климата, и широком внедрении новых инициатив в практику.Отмечалось, что в условиях обострения глобальных экологических проблем возрастают роль и значение Межпарламентского союза в реализации этих задач.Речь шла и о целесообразности проведения совместных исследований, разработки научно обоснованных предложений и представления их правительствам.Напомним, двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит 11-22 ноября в Баку.В рамках сессии 12-13 ноября прошел саммит мировых лидеров по вопросам климатической активности, в котором участвовали около 80 глав государств и правительств.

https://uz.sputniknews.ru/20241113/mirziyoev-posetil-natsionalnyy-pavilon-na-cop-29--chto-tam-predstavleno-46610956.html

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