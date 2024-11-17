Что предложила Нарбаева на COP29 в Баку
© Сенат Олий МажлисаЧлены парламента Узбекистана приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку
© Сенат Олий Мажлиса
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Сотрудничество на уровне парламентов имеет огромные перспективы в решении проблем, связанных с изменением климата, и широком внедрении новых инициатив в практику.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Сенат Олий МажлисаЧлены парламента Узбекистана приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку
Члены парламента Узбекистана приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку
© Сенат Олий Мажлиса
В рамках конференции организуют ряд форумов, посвященных обсуждению проблем, связанных с изменением климата, и финансированию процессов адаптации к ним.
В ходе одного из них констатировали, что сотрудничество на уровне парламентов имеет огромные перспективы в решении вопросов, связанных с изменением климата, и широком внедрении новых инициатив в практику.
Отмечалось, что в условиях обострения глобальных экологических проблем возрастают роль и значение Межпарламентского союза в реализации этих задач.
© Сенат Олий МажлисаЧлены парламента Узбекистана приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку
Члены парламента Узбекистана приняли участие в Конференции ООН по изменению климата в Баку
© Сенат Олий Мажлиса
“В своем выступлении Танзила Нарбаева особо подчеркнула важность обмена опытом между всеми парламентами в области законодательства, необходимость планомерного развития сотрудничества между научно-исследовательскими институтами, центрами, молодежными парламентами”, — говорится в сообщении.
Речь шла и о целесообразности проведения совместных исследований, разработки научно обоснованных предложений и представления их правительствам.
Напомним, двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит 11-22 ноября в Баку.
В рамках сессии 12-13 ноября прошел саммит мировых лидеров по вопросам климатической активности, в котором участвовали около 80 глав государств и правительств.