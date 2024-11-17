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Как защитить зрение, пользуясь смартфоном
Как защитить зрение, пользуясь смартфоном
Sputnik Узбекистан
Врач: При пользовании смартфонами глаза получают нагрузку, к которой не готовы
2024-11-17T22:03+0500
2024-11-17T22:03+0500
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мнение эксперта
здоровье
зрение
смартфон
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Смартфоны вредят зрению больше, чем другие гаджеты. Это связано с небольшим размером их экрана: мы подносим смартфон максимально близко к глазам, из-за чего часто падает острота нашего зрения. Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы сохранить здоровье глаз, радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.Он добавил, что для профилактики негативных последствий использования смартфонов, взрослым рекомендуют использовать глазные капли, подобранные исключительно офтальмологом, а не самостоятельно.Он дал несколько несколько простых, но эффективных рекомендаций, как защитить зрение при пользовании смартфоном.В заключение он рекомендовал не забывать, даже при отсутствии жалоб, ежегодно посещать офтальмолога.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/polza-vred-boyaryshnika-lechebnye-svoystva-i-sposoby-ego-primeneniya-46635247.html
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смартфон зрение защита врач
смартфон зрение защита врач

Как защитить зрение, пользуясь смартфоном

22:03 17.11.2024
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Москве
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Врач: При пользовании смартфонами глаза получают нагрузку, к которой не готовы.
Смартфоны вредят зрению больше, чем другие гаджеты. Это связано с небольшим размером их экрана: мы подносим смартфон максимально близко к глазам, из-за чего часто падает острота нашего зрения. Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы сохранить здоровье глаз, радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
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Мужчина со смартфоном
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"В эпоху смартфонов наши глаза в огромном количестве получают нагрузку, к которой они не готовы, поэтому в их зрительных структурах происходят нарушения. Кроме того, во время взгляда на любой экран, в том числе смартфона, мы бессознательно реже моргаем, в результате чего выделяется меньше слезной жидкости, которая увлажняет глаза. Это часто приводит к синдрому сухого глаза, что может ослабить местный иммунитет и сделать зрительные структуры более восприимчивыми к инфекциям", − пояснил специалист.
Он добавил, что для профилактики негативных последствий использования смартфонов, взрослым рекомендуют использовать глазные капли, подобранные исключительно офтальмологом, а не самостоятельно.
"Хотя глазные капли не способны полностью заменить слезную жидкость, но станут полезной поддерживающей мерой для защиты глаз. Но неправильно подобранные капли могут еще больше пересушить глаза", — предупредил Азнаурян.
Он дал несколько несколько простых, но эффективных рекомендаций, как защитить зрение при пользовании смартфоном.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународный день защиты детей .
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Международный день защиты детей .
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Каждые 20 минут, а лучше чаще, отводите взгляд от экрана смартфона и смотрите на объект на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд, например, на что-то за окном. Это способствует отдыху глаз. Ограничьте времени работы со смартфоном: для детей младшего возраста общее время не должно превышать часа в сутки, у взрослых − максимум два часа, а лучше меньше. Сотовый телефон следует держать на расстоянии 30-40 см от лица, при этом яркость экрана должна быть комфортной для ваших глаз − не слишком высокой, но и не слишком низкой. Имейте так же ввиду, что при любой тряске, например, в транспорте, глаза напрягаются в несколько раз сильнее, что вместе с другими факторами может спровоцировать падение остроты зрения", − советует Игорь Азнаурян.
В заключение он рекомендовал не забывать, даже при отсутствии жалоб, ежегодно посещать офтальмолога.
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