Как защитить зрение, пользуясь смартфоном
© Sputnik / Алексей Никольский/
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Врач: При пользовании смартфонами глаза получают нагрузку, к которой не готовы.
Смартфоны вредят зрению больше, чем другие гаджеты. Это связано с небольшим размером их экрана: мы подносим смартфон максимально близко к глазам, из-за чего часто падает острота нашего зрения. Как правильно пользоваться смартфоном, чтобы сохранить здоровье глаз, радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян.
Мужчина со смартфоном
© Sputnik / Григорий Сысоев/
"В эпоху смартфонов наши глаза в огромном количестве получают нагрузку, к которой они не готовы, поэтому в их зрительных структурах происходят нарушения. Кроме того, во время взгляда на любой экран, в том числе смартфона, мы бессознательно реже моргаем, в результате чего выделяется меньше слезной жидкости, которая увлажняет глаза. Это часто приводит к синдрому сухого глаза, что может ослабить местный иммунитет и сделать зрительные структуры более восприимчивыми к инфекциям", − пояснил специалист.
Он добавил, что для профилактики негативных последствий использования смартфонов, взрослым рекомендуют использовать глазные капли, подобранные исключительно офтальмологом, а не самостоятельно.
"Хотя глазные капли не способны полностью заменить слезную жидкость, но станут полезной поддерживающей мерой для защиты глаз. Но неправильно подобранные капли могут еще больше пересушить глаза", — предупредил Азнаурян.
Он дал несколько несколько простых, но эффективных рекомендаций, как защитить зрение при пользовании смартфоном.
Международный день защиты детей .
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
"Каждые 20 минут, а лучше чаще, отводите взгляд от экрана смартфона и смотрите на объект на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд, например, на что-то за окном. Это способствует отдыху глаз. Ограничьте времени работы со смартфоном: для детей младшего возраста общее время не должно превышать часа в сутки, у взрослых − максимум два часа, а лучше меньше. Сотовый телефон следует держать на расстоянии 30-40 см от лица, при этом яркость экрана должна быть комфортной для ваших глаз − не слишком высокой, но и не слишком низкой. Имейте так же ввиду, что при любой тряске, например, в транспорте, глаза напрягаются в несколько раз сильнее, что вместе с другими факторами может спровоцировать падение остроты зрения", − советует Игорь Азнаурян.
В заключение он рекомендовал не забывать, даже при отсутствии жалоб, ежегодно посещать офтальмолога.