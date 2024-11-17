Как защитить зрение, пользуясь смартфоном

"Каждые 20 минут, а лучше чаще, отводите взгляд от экрана смартфона и смотрите на объект на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд, например, на что-то за окном. Это способствует отдыху глаз. Ограничьте времени работы со смартфоном: для детей младшего возраста общее время не должно превышать часа в сутки, у взрослых − максимум два часа, а лучше меньше. Сотовый телефон следует держать на расстоянии 30-40 см от лица, при этом яркость экрана должна быть комфортной для ваших глаз − не слишком высокой, но и не слишком низкой. Имейте так же ввиду, что при любой тряске, например, в транспорте, глаза напрягаются в несколько раз сильнее, что вместе с другими факторами может спровоцировать падение остроты зрения", − советует Игорь Азнаурян.