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https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistanskie-fextovalschiki-zavoevali-dve-medali-na-etape-kubka-mira-46655681.html
Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира
Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира
Sputnik Узбекистан
Представители сборной республики сразились друг с другом за золото в решающей стадии состязаний
2024-11-17T11:00+0500
2024-11-17T11:00+0500
фехтование
кубок мира по фехтованию
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Представители сборной Узбекистана Исломбек Абдазов и Зухриддин Кодиров завоевали медали на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте, сообщает НОК.ПризерыНапомним, что с 15 по 17 ноября в столице Узбекистана, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик" прошел этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20241116/predstavitelnitsa-sbornoy-uzbekistana-zavoevala-zoloto-kubka-mira-po-fextovaniyu-v-tashkente-46648461.html
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кубок мира ташкент фехтование
кубок мира ташкент фехтование

Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира

11:00 17.11.2024
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2024
© НОК
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Представители сборной республики сразились друг с другом за золото в решающей стадии состязаний.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Представители сборной Узбекистана Исломбек Абдазов и Зухриддин Кодиров завоевали медали на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте, сообщает НОК.
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2024
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
“На этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте завершились одиночные соревнования. В решающей стадии состязаний среди юношей за золотую медаль боролись два узбекских спортсмена. Финал между Исломбеком Абдазовым и Зухриддином Кодировым завершился со счётом 15:14 в пользу первого”, — говорится в сообщении.
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2024
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
Призеры
1 место: Исломбек Абдазов (Узбекистан)
2 место: Зухриддин Кодиров (Узбекистан)
3 место: Адем Купели (Турция)
3 место: Оскар Важда (Венгрия)
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2024
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
Напомним, что с 15 по 17 ноября в столице Узбекистана, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик" прошел этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.
Фернанда Эррера - победительница этапа Кубка мира по сабле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2024
Представительница сборной Узбекистана завоевала золото Кубка мира по фехтованию в Ташкенте
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