https://uz.sputniknews.ru/20241117/uzbekistanskie-fextovalschiki-zavoevali-dve-medali-na-etape-kubka-mira-46655681.html

Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира

Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира

Sputnik Узбекистан

Представители сборной республики сразились друг с другом за золото в решающей стадии состязаний

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фехтование

кубок мира по фехтованию

узбекистан

спорт

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Представители сборной Узбекистана Исломбек Абдазов и Зухриддин Кодиров завоевали медали на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте, сообщает НОК.ПризерыНапомним, что с 15 по 17 ноября в столице Узбекистана, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик" прошел этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20241116/predstavitelnitsa-sbornoy-uzbekistana-zavoevala-zoloto-kubka-mira-po-fextovaniyu-v-tashkente-46648461.html

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