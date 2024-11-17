Узбекистанские фехтовальщики завоевали две медали на этапе Кубка мира
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
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Представители сборной республики сразились друг с другом за золото в решающей стадии состязаний.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Представители сборной Узбекистана Исломбек Абдазов и Зухриддин Кодиров завоевали медали на этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте, сообщает НОК.
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
“На этапе молодежного Кубка мира по фехтованию на саблях в Ташкенте завершились одиночные соревнования. В решающей стадии состязаний среди юношей за золотую медаль боролись два узбекских спортсмена. Финал между Исломбеком Абдазовым и Зухриддином Кодировым завершился со счётом 15:14 в пользу первого”, — говорится в сообщении.
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
Призеры
1 место: Исломбек Абдазов (Узбекистан)
2 место: Зухриддин Кодиров (Узбекистан)
3 место: Адем Купели (Турция)
3 место: Оскар Важда (Венгрия)
© НОКУзбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
Узбекское дерби в финале этапа Кубка мира по фехтованию
© НОК
Напомним, что с 15 по 17 ноября в столице Узбекистана, в залах "Пахтакор" и "Ёшлик" прошел этап юниорского Кубка мира по фехтованию на саблях. В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из 15 стран.