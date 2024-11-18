https://uz.sputniknews.ru/20241118/atacms-gotovy-bit-po-rossii-zapad-jdet-resheniya-putina-46667741.html

ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина

ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина

Sputnik Узбекистан

По обе стороны Атлантики нервно ожидают, как ответит Москва на брошенный вызов

2024-11-18T17:10+0500

2024-11-18T17:10+0500

2024-11-18T17:10+0500

колумнисты

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

киев

ким чен ын

нато

спецоперация россии по защите донбасса

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Западные страны, а конкретно — США, Великобритания и Франция, дали разрешение Киеву на применение дальнобойных вооружений вглубь российской территории. Речь идет о ракетах ATACMS, SCALP и Storm Shadow, чья максимальная дальность достигает 300 километров, пишет колумнист РИА Новости.Данная информация носит неофициальный характер. О принятом Байденом решении сообщила The New York Times, а о решении Лондона и Парижа — Le Figaro. Белый дом отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув сообщения СМИ. А представитель переходной команды Трампа сообщил, что новый президент "может подвергнуть пересмотру" данное решение. Впрочем, в этих словах прозрачно читается, что может и не подвергнуть.На первый взгляд, кажется странным выбранный способ анонсирования — через неподтвержденный пока слив в СМИ. Однако это по-своему остроумное решение в попытке выйти из тупика, в котором оказался Запад, причем оно соответствует интересам абсолютно всех группировок и кланов американского и европейского истеблишмента, несмотря на разделяющие их глубочайшие противоречия и вражду. Включая Дональда Трампа и его команду.Россия побеждает — и на поле боя, и в экономическом противостоянии, и в геополитической борьбе. При этом пространство для маневра у Запада сужено до предела вне зависимости от того, какая стратегия будет им выбрана для дальнейших действий — продолжения конфликта или выхода из него. Возможности для ведения войны в текущем формате практически исчерпаны, к тому же, учитывая военные успехи Москвы, это будет бессмысленной тратой все более дефицитных ресурсов. Однако и с выходом из конфликта имеются серьезные проблемы. Дональд Трамп делает бравурные заявления, обещая закончить войну за сутки, но это возможно только в случае признания Западом своего поражения и принятия условий Москвы. Очевидно, что для американца это недопустимо — а значит, ему нужны рычаги для торга, которыми бы было можно продавить Россию на неприемлемые для нее уступки.Вот и получается, что в данном случае совпадают интересы и ястребов, жаждущих и дальше воевать с Россией, и голубей, желающих покончить с провальным украинским проектом и переключиться на более важные направления типа китайского, и европейцев, страшащихся остаться с Москвой один на один, да еще и с повешенным на шею Киевом.Однако и тут у Запада имеется серьезная проблема: возможности для эскалации и поднятия ставок упираются в критическое ограничение — в прямо озвученную Москвой позицию, что удары дальнобойными ракетами по территории России будут рассматриваться как открытое вступление Запада в войну с соответствующей реакцией нашей страны.Все прошедшие годы в противостоянии с Россией Запад использовал подход постепенного расшатывания и пересечения красных линий, и сейчас он намерен применить ту же технологию в отношении самой опасной, которая была очерчена лично Владимиром Путиным.Именно поэтому все происходит именно так — строго по методичке, просто на этот раз введены дополнительные элементы и предохранители. Сначала неподтвержденный инсайд в СМИ, чтобы посмотреть реакцию Москвы. Причем перед Россией дополнительно повешена "морковка", чтобы у нее был стимул не реагировать слишком резко: Трамп, основавшись в Белом доме, может отменить решение Байдена — надо только потерпеть несколько месяцев. Да и подчеркивание темы северокорейских военнослужащих, которые якобы находятся в приграничных регионах и будут главными целями для американских дальнобойных ракет, также работает в том же направлении — мол, все это в первую очередь сигнал Ким Чен Ыну, так что третья мировая и ядерный апокалипсис будут явно избыточной реакцией России на прилет ATACMS в Курскую область.В данный момент по обе стороны Атлантического океана нервно ожидают, как ответит Москва на брошенный ей вызов. Если последует реакция, которая напугает американцев и европейцев, мы увидим стремительное опровержение вброшенных инсайдов. Однако если им покажется, что Россия не рискнет поставить мир на грань уничтожения из-за прилетов дальнобойных ракет НАТО по своей территории, тогда надо ждать таких ударов.Проблема в том, что западный правящий класс перестал вообще понимать значимость и значение слов, он воспринимает только силу в самом грубом ее воплощении. Так что велика вероятность, что никакие сегодняшние заявления российского руководства не станут для организаторов и участников этой авантюры достаточно убедительным доказательством серьезности намерений Москвы. Но в их плане есть одна уязвимость: Запад полагает, что Путин вряд ли начнет третью мировую из-за такой "мелочи" как прилет его дальнобойных ракет по российской территории — вот только готов ли он сам ее начать, если Россия в ответ на прилет ATACMS ударит по военному объекту НАТО, ну, например, собьет американский самолет радиолокационного обнаружения и наведения над Черным морем? Мелочь же.

россия

москва

киев

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