https://uz.sputniknews.ru/20241118/mirziyoev-parlament-doljen-stat-domom-naroda-a-ego-nijnyaya-palata--generatorom-idey-46683639.html

Мирзиёев: Парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей

Мирзиёев: Парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей

Sputnik Узбекистан

Глава республики выступил на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в новом составе

2024-11-18T18:22+0500

2024-11-18T18:22+0500

2024-11-18T18:22+0500

политика

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депутаты

шавкат мирзиёев

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В новую эпоху парламент Узбекистана должен стать настоящим народным домом, а его нижняя палата — генератором идей, ареной здоровой конкуренции и дебатов, заявил Шавкат Мирзиёев на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в новом составе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Глава республики поздравил тех, кто на выборах удостоился почетного звания депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса.В Узбекистане сформирована новая система народного представительства, права и полномочия которой значительно возросли, сказал президент.Он отметил, что за восемь лет в республике повысился уровень политической культуры граждан, зафиксирован рост участия политических партий в жизни общества.По его словам, новая смешанная избирательная система показала важность каждого голоса избирателя.За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдали 13 престижных международных организаций, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайскую организацию сотрудничества, Содружество Независимых Государств, а также более 850 иностранных наблюдателей из более чем 40 стран, свыше 65 тыс. местных наблюдателей, а также представители более тысячи средств массовой информации.Глава республики поблагодарил их за объективные мнения и рекомендации относительно выборного процесса от своего имени и от имени всего народа. Он подчеркнул, что каждое из этих предложений тщательно проанализируют и предпримут шаги для их реализации.Он также отметил существенное усиление деятельности Центральной избирательной комиссии и важную роль в обеспечении справедливости выборов, которую сыграло создание профессиональных избирательных органов.В новом составе — 63 повторно избранных депутата, что способствует обеспечению преемственности и профессионализма в работе парламента.Глава республики также подчеркнул, что каждое предложение, выдвинутое партиями во время предвыборной кампании и поддержанное народом, обязательно будет рассмотрено и реализовано.Получили поддержку:Речь шла и о деятельности нижней палаты за последние пять лет. За этот период обновили Конституцию, приняли более 130 новых законов, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.Вместе с тем, президент обратил внимание и на вопросы, оставшиеся вне парламентского поля зрения. Например, доля законов с прямым действием и четкими механизмами исполнения остается низкой. Парламентский и депутатский контроль пока недостаточно эффективны. Деятельность депутатов в избирательных округах в основном ограничивается организацией встреч, ответами на жалобы и вопросы.Глава Узбекистана подчеркнул, что в ближайшие пять лет перед Законодательной палатой стоят масштабные задачи.Вместо прежних 12 комитетов в нижней палате сформировано 10 обновленных. Впервые в парламенте Узбекистана создали Комитет по предпринимательству, конкуренции и промышленности, что будет способствовать улучшению делового климата в стране.По мнению президента, члены комитетов должны постоянно повышать свои знания и опыт, глубоко осознавать ответственность и работать еще усерднее.Он также выразил уверенность, что создание при каждом комитете общественных советов из представителей институтов гражданского общества принесет значительные результаты.Кроме того:Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что законотворчество, прежде всего, должно быть направлено на решение актуальных проблем общества, и выдвинул ряд законодательных инициатив.В их числе:Для активизации оппозиции он предложил увеличить количество гарантированных прав парламентской оппозиции с 3 до 6, в том числе предоставить ей должности одного председателя комитета и двух заместителей председателей комитетов, а также дополнительные права на внесение вопросов в рамках "правительственного часа" и парламентских запросов.Особое внимание глава республики уделил необходимости перехода на систему широкого, качественного парламентского контроля. В частности, в соответствии с обновленной Конституцией, контроль над исполнением Госбюджета является исключительной компетенцией Законодательной палаты. В этой связи необходимо усилить работу палаты в этом направлении, включая внедрение практики представления всех отчетов правительства по Государственному бюджету в палату только вместе с аудиторским заключением, предусмотренным Бюджетным кодексом.Глава Узбекистана подчеркнул важность создания системы, в которой депутаты будут участвовать в подготовке инвестпрограмм и их мнения будут учитывать. Кроме того, предложено увеличить финансовые возможности регионов, оставляя с 2025 года на местах всего объема поступлений от налогов на землю, имущество и оборот, а также 50 процентов поступлений от подоходного налога.Для активной поддержки инициатив граждан предложено создать при Законодательной палате Парламентскую комиссию по коллективным инициативам.Парламентская дипломатия – важный инструмент внешней политики государства. С целью дальнейшего развития таких связей предложено создать в нижней палате парламентские комиссии по вопросам гармонизации законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации, смягчения последствий изменения климата и ускорения перехода к "зеленой" экономике.Мирзиёев подчеркнул, что быть членом парламента такой большой страны, как Узбекистан с населением более 37 млн человек – великая честь.

https://uz.sputniknews.ru/20241118/nuriddina-ismoilova-vnov-izbrali-spikerom-zakonodatelnoy-palaty-oliy-majlisa--46666487.html

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мирзиёев выступление заседание законодательная палата олий мажлиса