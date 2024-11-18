Мирзиёев: Парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики выступил на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в новом составе.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В новую эпоху парламент Узбекистана должен стать настоящим народным домом, а его нижняя палата — генератором идей, ареной здоровой конкуренции и дебатов, заявил Шавкат Мирзиёев на первом заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в новом составе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Глава республики поздравил тех, кто на выборах удостоился почетного звания депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане сформирована новая система народного представительства, права и полномочия которой значительно возросли, сказал президент.
Он отметил, что за восемь лет в республике повысился уровень политической культуры граждан, зафиксирован рост участия политических партий в жизни общества.
"Все это создало прочную основу для введения смешанной избирательной системы. Во многих странах такие реформы заняли десятилетия", — подчеркнул Мирзиёев.
По его словам, новая смешанная избирательная система показала важность каждого голоса избирателя.
За парламентскими выборами в Узбекистане наблюдали 13 престижных международных организаций, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайскую организацию сотрудничества, Содружество Независимых Государств, а также более 850 иностранных наблюдателей из более чем 40 стран, свыше 65 тыс. местных наблюдателей, а также представители более тысячи средств массовой информации.
Глава республики поблагодарил их за объективные мнения и рекомендации относительно выборного процесса от своего имени и от имени всего народа. Он подчеркнул, что каждое из этих предложений тщательно проанализируют и предпримут шаги для их реализации.
Он также отметил существенное усиление деятельности Центральной избирательной комиссии и важную роль в обеспечении справедливости выборов, которую сыграло создание профессиональных избирательных органов.
“По результатам выборов состав Законодательной палаты обновился на 60%, было избрано 87 новых депутатов. 11 депутатов моложе 35 лет, два представителя молодежного парламента впервые избраны депутатами Законодательной палаты. Особенно стоит отметить, что 38% депутатов составляют женщины, что является наивысшим показателем в регионе. Впервые в истории нашей страны гражданин с инвалидностью был избран депутатом Законодательной палаты. Это важный шаг к превращению парламента в по-настоящему инклюзивный орган, отражающий интересы данного слоя населения”, — сказал Мирзиёев.
В новом составе — 63 повторно избранных депутата, что способствует обеспечению преемственности и профессионализма в работе парламента.
Глава республики также подчеркнул, что каждое предложение, выдвинутое партиями во время предвыборной кампании и поддержанное народом, обязательно будет рассмотрено и реализовано.
Получили поддержку:
предложения Либерально-демократической партии Узбекистана, касающиеся усиления неприкосновенности частной собственности и улучшения бизнес-среды;
инициативы Демократической партии "Миллий тикланиш", направленные на прием учителей в школы на конкурсной основе, воспитание детей в духе национальных ценностей, создание лучших условий для изучения родного языка и иностранных языков;
инициативы Народно-демократической партии по улучшению условий для людей с инвалидностью и укреплению гарантий пенсионных прав граждан;
позиция Социал-демократической партии "Адолат" в части запрета приватизации парков, зон отдыха и скверов, усиления контроля за лекарственными средствами, предотвращения искусственного повышения цен и сокращения списка препаратов, отпускаемых без рецепта;
предложения Экологической партии по созданию зеленых садов на территории госорганов и предприятий, а также улучшению экологической культуры.
Речь шла и о деятельности нижней палаты за последние пять лет. За этот период обновили Конституцию, приняли более 130 новых законов, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.
Вместе с тем, президент обратил внимание и на вопросы, оставшиеся вне парламентского поля зрения. Например, доля законов с прямым действием и четкими механизмами исполнения остается низкой. Парламентский и депутатский контроль пока недостаточно эффективны. Деятельность депутатов в избирательных округах в основном ограничивается организацией встреч, ответами на жалобы и вопросы.
Глава Узбекистана подчеркнул, что в ближайшие пять лет перед Законодательной палатой стоят масштабные задачи.
Вместо прежних 12 комитетов в нижней палате сформировано 10 обновленных. Впервые в парламенте Узбекистана создали Комитет по предпринимательству, конкуренции и промышленности, что будет способствовать улучшению делового климата в стране.
По мнению президента, члены комитетов должны постоянно повышать свои знания и опыт, глубоко осознавать ответственность и работать еще усерднее.
Он также выразил уверенность, что создание при каждом комитете общественных советов из представителей институтов гражданского общества принесет значительные результаты.
Кроме того:
предложено создать общественные советы при каждом комитете с участием представителей гражданского общества для укрепления диалога;
в работе парламентских комитетов наладить не только контроль и требования, но и тесное сотрудничество с министерствами. Также необходимо усилить партийную и фракционную дисциплину.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что законотворчество, прежде всего, должно быть направлено на решение актуальных проблем общества, и выдвинул ряд законодательных инициатив.
В их числе:
строительство современных жилых домов на месте устаревших;
гарантия защиты средств граждан, направленных на строительство жилья;
поддержка частного образования и инвесторов в сфере энергетики;
внедрение обязательного медицинского страхования;
создание правовых основ для франчайзинга, рынка капитала и стартапов, отношений, возникающих в сфере применения искусственного интеллекта.
Для активизации оппозиции он предложил увеличить количество гарантированных прав парламентской оппозиции с 3 до 6, в том числе предоставить ей должности одного председателя комитета и двух заместителей председателей комитетов, а также дополнительные права на внесение вопросов в рамках "правительственного часа" и парламентских запросов.
Особое внимание глава республики уделил необходимости перехода на систему широкого, качественного парламентского контроля. В частности, в соответствии с обновленной Конституцией, контроль над исполнением Госбюджета является исключительной компетенцией Законодательной палаты. В этой связи необходимо усилить работу палаты в этом направлении, включая внедрение практики представления всех отчетов правительства по Государственному бюджету в палату только вместе с аудиторским заключением, предусмотренным Бюджетным кодексом.
Глава Узбекистана подчеркнул важность создания системы, в которой депутаты будут участвовать в подготовке инвестпрограмм и их мнения будут учитывать. Кроме того, предложено увеличить финансовые возможности регионов, оставляя с 2025 года на местах всего объема поступлений от налогов на землю, имущество и оборот, а также 50 процентов поступлений от подоходного налога.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для активной поддержки инициатив граждан предложено создать при Законодательной палате Парламентскую комиссию по коллективным инициативам.
Парламентская дипломатия – важный инструмент внешней политики государства. С целью дальнейшего развития таких связей предложено создать в нижней палате парламентские комиссии по вопросам гармонизации законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации, смягчения последствий изменения климата и ускорения перехода к "зеленой" экономике.
Мирзиёев подчеркнул, что быть членом парламента такой большой страны, как Узбекистан с населением более 37 млн человек – великая честь.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Депутат – это слуга народа, образец для всех, человек с высоким уровнем политической культуры и знаний, искренне любящий свою Родину. В укреплении мира, взаимопонимания и согласия в семье, махалле и обществе, в воспитании молодежи в духе патриотизма, в отстаивании интересов Узбекистана на международной арене наш народ, мы все, прежде всего, полагаемся на вас”, – сказал он.