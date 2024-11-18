https://uz.sputniknews.ru/20241118/ruminatsiya-ili-myslennaya-jvachka-kak-spravitsya-46662464.html

Руминация или "мысленная жвачка" — как справиться

Руминация или "мысленная жвачка" — как справиться

Sputnik Узбекистан

Психолог перечислила причины и признаки руминации

2024-11-18T22:05+0500

2024-11-18T22:05+0500

2024-11-18T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

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Руминация — это непрерывное прокручивание в голове одних и тех же тревожных или депрессивных мыслей. Простыми словами — "мысленная жвачка", какая-то навязчивая мысль, которая закрадывается человеку в голову и постоянно там крутиться. О причинах этого явления радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.По ее словам, "самостоятельно справиться с руминацией непросто" и лучше по возможности прибегнуть к профессиональной помощи."Если нет возможности обратиться к профессионалу, то первое, что нужно сделать, − начать фиксировать эти мысли. Для этого сейчас есть масса разных специальных приложений на гаджетах, например, а можно записывать на бумаге, ввести дневники мыслей, дневники эмоций и так далее. Дальше, собственно, идет уже работа с самой мыслью, поиск причин ее возникновения, после чего использование разных техник. Опять же, самостоятельно, конечно, можно эти техники освоить, но лучше обратиться к специалисту, который подскажет подходящие, подберет те варианты, которые помогут, потому что психологи владеют рядом инструментов, которым обучают своих клиентов, и могут подсказать, как проработать проблему эффективнее", — советует Наталия Минаева.В качестве скорой помощи психолог рекомендовала использовать разные техники по переключению мыслей, например, техники осознанности.Но если смотреть на перспективу, если копать глубже, то, как правило, под руминациями всегда есть какая-то причина, предупредила она. И пока мы эту причину не устраним, руминации будут возвращаться в той или иной степени. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы лучше, конечно, ее проработать.

https://uz.sputniknews.ru/20241117/kak-zaschitit-zrenie-polzuyas-smartfonom-46655275.html

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