https://uz.sputniknews.ru/20241118/ruminatsiya-ili-myslennaya-jvachka-kak-spravitsya-46662464.html
Руминация или "мысленная жвачка" — как справиться
Руминация или "мысленная жвачка" — как справиться
Sputnik Узбекистан
Психолог перечислила причины и признаки руминации
2024-11-18T22:05+0500
2024-11-18T22:05+0500
2024-11-18T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
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Руминация — это непрерывное прокручивание в голове одних и тех же тревожных или депрессивных мыслей. Простыми словами — "мысленная жвачка", какая-то навязчивая мысль, которая закрадывается человеку в голову и постоянно там крутиться. О причинах этого явления радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.По ее словам, "самостоятельно справиться с руминацией непросто" и лучше по возможности прибегнуть к профессиональной помощи."Если нет возможности обратиться к профессионалу, то первое, что нужно сделать, − начать фиксировать эти мысли. Для этого сейчас есть масса разных специальных приложений на гаджетах, например, а можно записывать на бумаге, ввести дневники мыслей, дневники эмоций и так далее. Дальше, собственно, идет уже работа с самой мыслью, поиск причин ее возникновения, после чего использование разных техник. Опять же, самостоятельно, конечно, можно эти техники освоить, но лучше обратиться к специалисту, который подскажет подходящие, подберет те варианты, которые помогут, потому что психологи владеют рядом инструментов, которым обучают своих клиентов, и могут подсказать, как проработать проблему эффективнее", — советует Наталия Минаева.В качестве скорой помощи психолог рекомендовала использовать разные техники по переключению мыслей, например, техники осознанности.Но если смотреть на перспективу, если копать глубже, то, как правило, под руминациями всегда есть какая-то причина, предупредила она. И пока мы эту причину не устраним, руминации будут возвращаться в той или иной степени. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы лучше, конечно, ее проработать.
https://uz.sputniknews.ru/20241117/kak-zaschitit-zrenie-polzuyas-smartfonom-46655275.html
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руминация психолог признаки причины
руминация психолог признаки причины
Руминация или "мысленная жвачка" — как справиться
Психолог перечислила причины и признаки руминации.
Руминация — это непрерывное прокручивание в голове одних и тех же тревожных или депрессивных мыслей. Простыми словами — "мысленная жвачка", какая-то навязчивая мысль, которая закрадывается человеку в голову и постоянно там крутиться. О причинах этого явления радио Sputnik
рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева.
"Как правило, это тревожные мысли, что, например, что-то случится или ожидание чего-то негативного или страшного. Причин возникновения руминации может быть очень много. Это и повышенная тревожность, и неуверенность в себе. Если неуверенность в себе, например, то у человека возникают бесконечные мысли, что про него подумают, как он будет выглядеть, а все ли хорошо он делает и так далее. То есть в каждом случае, каждая мысль имеет свою причину и вариантов может быть много", — пояснила специалист.
По ее словам, "самостоятельно справиться с руминацией непросто" и лучше по возможности прибегнуть к профессиональной помощи.
"Если нет возможности обратиться к профессионалу, то первое, что нужно сделать, − начать фиксировать эти мысли. Для этого сейчас есть масса разных специальных приложений на гаджетах, например, а можно записывать на бумаге, ввести дневники мыслей, дневники эмоций и так далее. Дальше, собственно, идет уже работа с самой мыслью, поиск причин ее возникновения, после чего использование разных техник. Опять же, самостоятельно, конечно, можно эти техники освоить, но лучше обратиться к специалисту, который подскажет подходящие, подберет те варианты, которые помогут, потому что психологи владеют рядом инструментов, которым обучают своих клиентов, и могут подсказать, как проработать проблему эффективнее", — советует Наталия Минаева.
В качестве скорой помощи психолог рекомендовала использовать разные техники по переключению мыслей, например, техники осознанности.
"Задача переключения — дать мозгу какую-то другую пищу, которую он будет использовать вместо руминаций. Если, например, человек верующий, то он может переключиться на молитву. Так же это может быть спорт или какое-то хобби. То есть, как вот такая скорая помощь, это может помочь периодически переключаться", — сказала Наталия Минаева.
Но если смотреть на перспективу, если копать глубже, то, как правило, под руминациями всегда есть какая-то причина, предупредила она. И пока мы эту причину не устраним, руминации будут возвращаться в той или иной степени. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы лучше, конечно, ее проработать.