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https://uz.sputniknews.ru/20241118/vo-vladivostoke-obsudili-legalnoe-trudoustroystvo-uzbekistantsev-46664471.html
Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев
Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
Вакансии предлагает одна из крупнейших строительных компаний Приморского края
2024-11-18T12:00+0500
2024-11-18T12:00+0500
трудовая миграция
сотрудничество
узбекистан
владивосток
россия
генеральное консульство узбекистана
строительство
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере трудовой миграции обсудили представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке с замдиректора по персоналу крупной строительной компании "Яв-Строй" Приморского края РФ Валерием Вычужаниным, сообщает ИА “Дунё”.Российский предприниматель представил информацию о жилых комплексах, которые сейчас строит предприятие в Приморском крае, и имеющихся вакансиях.В свою очередь дипломаты рассказали о мерах, которые предпринимает правительство республики для социальной, правовой, материальной и культурной поддержки граждан страны, работающих за рубежом, правовых процедурах для трудоустройства соотечественников.Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из УзбекистанаРечь шла о проекте соответствующего договора и перечне необходимых документов о сотрудничестве с Миграционной службой России.Работу в этом направлении договорились начать как можно скорее.
узбекистан
владивосток
россия
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трудовая миграция узбекистанцы владивосток трудоустройство
трудовая миграция узбекистанцы владивосток трудоустройство

Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев

12:00 18.11.2024
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий кладет кирпич
Рабочий кладет кирпич - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Вакансии предлагает одна из крупнейших строительных компаний Приморского края.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере трудовой миграции обсудили представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке с замдиректора по персоналу крупной строительной компании "Яв-Строй" Приморского края РФ Валерием Вычужаниным, сообщает ИА “Дунё”.
© ИА "Дунё"Крупная российская строительная компания заинтересована в привлечении на законных основаниях работников из Узбекистана
Крупная российская строительная компания заинтересована в привлечении на законных основаниях работников из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
Крупная российская строительная компания заинтересована в привлечении на законных основаниях работников из Узбекистана
© ИА "Дунё"
Российский предприниматель представил информацию о жилых комплексах, которые сейчас строит предприятие в Приморском крае, и имеющихся вакансиях.
“Выражена готовность принимать на работу граждан Узбекистана и развивать сотрудничество в сфере трудовой миграции”, — говорится в сообщении.
В свою очередь дипломаты рассказали о мерах, которые предпринимает правительство республики для социальной, правовой, материальной и культурной поддержки граждан страны, работающих за рубежом, правовых процедурах для трудоустройства соотечественников.
Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
Речь шла о проекте соответствующего договора и перечне необходимых документов о сотрудничестве с Миграционной службой России.
Работу в этом направлении договорились начать как можно скорее.
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