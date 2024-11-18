https://uz.sputniknews.ru/20241118/vo-vladivostoke-obsudili-legalnoe-trudoustroystvo-uzbekistantsev-46664471.html

Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев

Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

Вакансии предлагает одна из крупнейших строительных компаний Приморского края

2024-11-18T12:00+0500

2024-11-18T12:00+0500

2024-11-18T12:00+0500

трудовая миграция

сотрудничество

узбекистан

владивосток

россия

генеральное консульство узбекистана

строительство

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере трудовой миграции обсудили представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке с замдиректора по персоналу крупной строительной компании "Яв-Строй" Приморского края РФ Валерием Вычужаниным, сообщает ИА “Дунё”.Российский предприниматель представил информацию о жилых комплексах, которые сейчас строит предприятие в Приморском крае, и имеющихся вакансиях.В свою очередь дипломаты рассказали о мерах, которые предпринимает правительство республики для социальной, правовой, материальной и культурной поддержки граждан страны, работающих за рубежом, правовых процедурах для трудоустройства соотечественников.Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из УзбекистанаРечь шла о проекте соответствующего договора и перечне необходимых документов о сотрудничестве с Миграционной службой России.Работу в этом направлении договорились начать как можно скорее.

узбекистан

владивосток

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