https://uz.sputniknews.ru/20241119/chto-izmenitsya-v-rabote-senata-oliy-majlisa-46698281.html

Что изменится в работе Сената Олий Мажлиса

Что изменится в работе Сената Олий Мажлиса

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана озвучил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой парламента.

2024-11-19T19:10+0500

2024-11-19T19:10+0500

2024-11-19T19:10+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Текущая ситуация требует от всех критической оценки своей работы и перехода к ее совершенно новому формату, заявил Шавкат Мирзиёев на первом после парламентских выборов заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Исходя из этого, он обозначил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой:Важно широко привлекать местные кенгаши к законотворческому процессу и учитывать их мнение по каждому закону, отметил президент. Особое внимание нужно уделять гармонизации местных и общегосударственных интересов в законодательных актах.Теперь руководителями областных и Ташкентского городского кенгашей являются председатели, избранные из числа депутатов, а не хокимы. Контроль за деятельностью территориальных исполнительных органов усилят за счет новых механизмов, таких как запрос и расследование кенгаша.

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