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https://uz.sputniknews.ru/20241119/chto-izmenitsya-v-rabote-senata-oliy-majlisa-46698281.html
Что изменится в работе Сената Олий Мажлиса
Что изменится в работе Сената Олий Мажлиса
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана озвучил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой парламента.
2024-11-19T19:10+0500
2024-11-19T19:10+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Текущая ситуация требует от всех критической оценки своей работы и перехода к ее совершенно новому формату, заявил Шавкат Мирзиёев на первом после парламентских выборов заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Исходя из этого, он обозначил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой:Важно широко привлекать местные кенгаши к законотворческому процессу и учитывать их мнение по каждому закону, отметил президент. Особое внимание нужно уделять гармонизации местных и общегосударственных интересов в законодательных актах.Теперь руководителями областных и Ташкентского городского кенгашей являются председатели, избранные из числа депутатов, а не хокимы. Контроль за деятельностью территориальных исполнительных органов усилят за счет новых механизмов, таких как запрос и расследование кенгаша.
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сенат олий мажлиса работа изменения
сенат олий мажлиса работа изменения

Что изменится в работе Сената Олий Мажлиса

19:10 19.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Ташкент состоялось первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
В городе Ташкент состоялось первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана озвучил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой парламента.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Текущая ситуация требует от всех критической оценки своей работы и перехода к ее совершенно новому формату, заявил Шавкат Мирзиёев на первом после парламентских выборов заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Ташкент состоялось первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
В городе Ташкент состоялось первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
В городе Ташкент состоялось первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Исходя из этого, он обозначил актуальные задачи, стоящие перед верхней палатой:
Внедрить новые механизмы обсуждения законов.
Важно широко привлекать местные кенгаши к законотворческому процессу и учитывать их мнение по каждому закону, отметил президент. Особое внимание нужно уделять гармонизации местных и общегосударственных интересов в законодательных актах.
Оказывать всестороннюю поддержку деятельности местных кенгашей должно стать приоритетной задачей Сената.
Теперь руководителями областных и Ташкентского городского кенгашей являются председатели, избранные из числа депутатов, а не хокимы. Контроль за деятельностью территориальных исполнительных органов усилят за счет новых механизмов, таких как запрос и расследование кенгаша.
Местные кенгаши должны взаимодействовать с нижестоящими структурами министерств и ведомств, особенно районными и городскими подразделениями на местах с применением новых подходов.
Конституция возлагает на Сенат ответственность за обеспечение соответствия решений местных кенгашей законодательству. В этом направлении необходимо создать эффективную систему, гарантирующую прозрачность и законность.
Комитеты Сената являются движущей силой верхней палаты. Настало время законодательно закрепить основы института комитетских слушаний.
Ключевое значение имеет участие сенаторов в реализации программ по сокращению бедности и соцзащите населения.
Крайне важно усилить парламентский контроль в борьбе с коррупцией и вовлечь в этот процесс все общество. Сенат должен разработать конкретные меры по повышению правового сознания и культуры населения, формированию в обществе непримиримости к коррупции, привитию молодежи уважения к закону, честности и трудолюбия.
Внедрение системы избрания Сенатом всех членов Высшего судейского совета направлено на обеспечение подлинной независимости судебной власти. Сенат должен не только утверждать кандидатуры, но и знакомиться с их деятельностью и выносить соответствующие заключения.
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