https://uz.sputniknews.ru/20241119/kabinet-ministrov-uzbekistana-ushel-v-otstavku-46698022.html

Кабинет министров Узбекистана ушел в отставку

Кабинет министров Узбекистана ушел в отставку

Sputnik Узбекистан

В соответствии с указом президента правительство продолжит работу до формирования нового состава Кабмина.

2024-11-19T18:40+0500

2024-11-19T18:40+0500

2024-11-19T18:40+0500

политика

общество

узбекистан

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана сложил свои полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщил пресс-секретарь премьер-министра в своем Telegram-канале.Соответствующее постановление 19 ноября подписал премьер-министр РУз Абдулла Арипов.По указу президента действующее правительство продолжит свою деятельность до формирования нового состава Кабмина, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность работы. Напомним, что после выборов депутатов Олий Мажлиса правительство, включая премьер-министра и министров, складывает свои полномочия перед вновь избранным парламентом (согласно статье 116 Конституции и статье 7 закона о Кабинете министров).

https://uz.sputniknews.ru/20241119/narbaevu-pereizbrali-predsedatelem-senata-oliy-majlisa-46695801.html

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