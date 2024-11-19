https://uz.sputniknews.ru/20241119/nazarbekov-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-rf-v-sfere-kultury-vyshlo-na-novyy-uroven-46693789.html

Назарбеков: Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере культуры вышло на новый уровень

Назарбеков: Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере культуры вышло на новый уровень

Sputnik Узбекистан

В Москве под председательством министров культуры двух стран состоялось четвертое заседание Подкомиссии по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан

2024-11-19T16:35+0500

2024-11-19T16:35+0500

2024-11-19T16:35+0500

культура

узбекистан

россия

сотрудничество

москва

озодбек назарбеков

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сотрудничество Узбекистана и России в сфере культуры вышло на новый качественный уровень, важно продвигать совместные проекты, интересные для обеих сторон, заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в ходе встречи с российской коллегой Ольгой Любимовой в Москве. Под председательством министров культуры двух стран состоялось четвертое заседание Подкомиссии по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Предыдущее, третье заседание прошло в мае прошлого года в Ташкенте. Озодбек Назарбеков отметил, что "сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере играет важную роль в укреплении двусторонних отношений". В ходе заседания отдельное внимание уделили сотрудничеству в сферах кинематографии и сохранения культурного наследия. В частности, речь шла о реализации совместных мероприятий в рамках флагманской российской инициативы — Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии. По словам Любимовой, важным событием текущего года стало подписание межправсоглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, ставшее мощным стимулом для кинопромышленности двух стран. Отмечались и большие перспективы взаимодействия в сфере сохранения культурного наследия. Сопредседатели Подкомиссии отметили, что безусловным флагманом российско-узбекского культурного сотрудничества является сфера исполнительского искусства. Примером этому служат масштабные Дни культуры Узбекистана в России, которые открываются 19 ноября на сцене Государственного Кремлевского дворца концертом "Вечер звезд Узбекистана". В свою очередь Ольга Любимова сообщила, что в 2025 году пройдут ответные Дни культуры РФ в Узбекистане. По итогам заседания Назарбеков и Любимова и подписали совместный протокол, где зафиксировали основные направления работы на предстоящий год. Очередное заседание Подкомиссии по культуре запланировано на 2025 год.

https://uz.sputniknews.ru/20241104/v-moskovskom-kremle-proydet-otkrytie-dney-kultury-uzbekistana-v-rossii-46451472.html

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