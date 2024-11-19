https://uz.sputniknews.ru/20241119/ratsion-jenschin-kakie-produkty-neobxodimy-dlya-zdorovya-46690793.html

Рацион женщин. Какие продукты необходимы для здоровья

Рацион женщин. Какие продукты необходимы для здоровья

Sputnik Узбекистан

Диетолог: При наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом

2024-11-19T22:06+0500

2024-11-19T22:06+0500

2024-11-19T22:06+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

женщины

продукты

еда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/02/26757881_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_0a6129c864e9b73363645de92d270466.jpg

Женщинам необходимо включать в свой рацион железосодержащие продукты, например, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Майру Рау.По ее словам, женщинам фертильного возраста нужно регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой, например, темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы, говяжью печень.Специалист предупредила, что при наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом. Начиная с этого периода в связи с гормональной перестройкой организма становится сложнее удерживать привычный вес, возрастают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других.Также она развеяла миф о бесполезности молочных продуктов пониженной жирности: именно на них стоит обратить внимание после наступления менопаузы.

https://uz.sputniknews.ru/20241118/ruminatsiya-ili-myslennaya-jvachka-kak-spravitsya-46662464.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

женщины рацион продукты здоровье