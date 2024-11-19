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Рацион женщин. Какие продукты необходимы для здоровья
Рацион женщин. Какие продукты необходимы для здоровья
Sputnik Узбекистан
Диетолог: При наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом
2024-11-19T22:06+0500
2024-11-19T22:06+0500
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Женщинам необходимо включать в свой рацион железосодержащие продукты, например, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Майру Рау.По ее словам, женщинам фертильного возраста нужно регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой, например, темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы, говяжью печень.Специалист предупредила, что при наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом. Начиная с этого периода в связи с гормональной перестройкой организма становится сложнее удерживать привычный вес, возрастают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других.Также она развеяла миф о бесполезности молочных продуктов пониженной жирности: именно на них стоит обратить внимание после наступления менопаузы.
https://uz.sputniknews.ru/20241118/ruminatsiya-ili-myslennaya-jvachka-kak-spravitsya-46662464.html
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женщины рацион продукты здоровье
женщины рацион продукты здоровье

Рацион женщин. Какие продукты необходимы для здоровья

22:06 19.11.2024
© Depositphotos / Subbotina Anna Девушка я яблоками и выпечкой
Девушка я яблоками и выпечкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Depositphotos / Subbotina Anna
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Диетолог: при наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом.
Женщинам необходимо включать в свой рацион железосодержащие продукты, например, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, овсяную крупу, пшено, гречку, фрукты, сухофрукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога Майру Рау.

"Женщины находятся в группе риска по развитию железодефицита, поэтому важно включать в свой рацион питания продукты, богатые железом. Прежде всего это печень, мясо, рыба и птица. Железо, входящее в состав этих продуктов, называется гемовым. Эта форма железа делает его максимально биодоступным, то есть (оно — прим. ред.) хорошо усваивается организмом. Негемовое железо усваивается несколько хуже, однако продукты, его содержащие, также важны: фасоль, горох, орехи, овсяная крупа, пшено, гречка, фрукты и сухофрукты", — пояснила специалист.

По ее словам, женщинам фертильного возраста нужно регулярно есть продукты, богатые фолиевой кислотой, например, темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена, мясо птицы, говяжью печень.
Специалист предупредила, что при наступлении менопаузы женщинам следует более внимательно отнестись к своему питанию и образу жизни в целом. Начиная с этого периода в связи с гормональной перестройкой организма становится сложнее удерживать привычный вес, возрастают риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других.
"Рекомендовано, чтобы основу рациона составляла растительная пища — различные овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Также важно включать в рацион цельнозерновые злаки — хлеб из муки грубого помола, гречку, овсянку, бурый рис, перловую крупу, кукурузу. Дважды в неделю важно включать жирные сорта рыбы, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Также в качестве источников белка могут выступать мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо, не чаще двух раз в неделю, нежирная рыба, фасоль, чечевица, горох, нут", — перечислила Рау.
Также она развеяла миф о бесполезности молочных продуктов пониженной жирности: именно на них стоит обратить внимание после наступления менопаузы.
"Ежедневное употребление трех порций молочных продуктов обеспечивает организм женщины суточной нормой кальция, профилактируя разрежение костной ткани. Одна порция молочных — это один стакан нежирного кефира, один стандартный ломтик сыра, 50 граммов нежирного пятипроцентного творога, 130 граммов натурального йогурта", — пояснила врач.
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