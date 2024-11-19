https://uz.sputniknews.ru/20241119/shavkat-mirziyoev-nagradil-rossiyskix-artistov-46686643.html

Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов

Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов

Sputnik Узбекистан

Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией

2024-11-19T10:54+0500

2024-11-19T10:54+0500

2024-11-19T10:54+0500

узбекистан

россия

культура

шавкат мирзиёев

театр

балет

указ

награждение

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении представителей сферы культуры и искусства Российской Федерации". В соответствии с ним, орденом "Дустлик" награждены: Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, укреплении традиционных уз дружбы и взаимопонимания двух народов, достойный вклад, внесенный ярким и неповторимым талантом, плодотворной творческой деятельностью в кино и театре, в расширение сотрудничества в сферах культуры и искусства, сохранение и обогащение духовных ценностей.

https://uz.sputniknews.ru/20241118/putin-nagradil-uzbekistanskix-vokalistov-46667415.html

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