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https://uz.sputniknews.ru/20241119/shavkat-mirziyoev-nagradil-rossiyskix-artistov-46686643.html
Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов
Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией
2024-11-19T10:54+0500
2024-11-19T10:54+0500
узбекистан
россия
культура
шавкат мирзиёев
театр
балет
указ
награждение
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении представителей сферы культуры и искусства Российской Федерации". В соответствии с ним, орденом "Дустлик" награждены: Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, укреплении традиционных уз дружбы и взаимопонимания двух народов, достойный вклад, внесенный ярким и неповторимым талантом, плодотворной творческой деятельностью в кино и театре, в расширение сотрудничества в сферах культуры и искусства, сохранение и обогащение духовных ценностей.
https://uz.sputniknews.ru/20241118/putin-nagradil-uzbekistanskix-vokalistov-46667415.html
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мирзиёев россия артисты награждение
мирзиёев россия артисты награждение

Шавкат Мирзиёев наградил российских артистов

10:54 19.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении представителей сферы культуры и искусства Российской Федерации".
В соответствии с ним, орденом "Дустлик" награждены:
Безруков Сергей Витальевич — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского драматического театра, актер театра и кино;
Лиепа Андрис Марисович — народный артист Российской Федерации, артист балета, режиссер.
Таким образом глава республики отметил их большие заслуги в развитии отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, укреплении традиционных уз дружбы и взаимопонимания двух народов, достойный вклад, внесенный ярким и неповторимым талантом, плодотворной творческой деятельностью в кино и театре, в расширение сотрудничества в сферах культуры и искусства, сохранение и обогащение духовных ценностей.
Президент РФ В. Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2024
Путин наградил узбекистанских вокалистов
Вчера, 15:10
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