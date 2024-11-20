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Футбол: Узбекистан обыграл сборную КНДР – с каким счетом
Футбол: Узбекистан обыграл сборную КНДР – с каким счетом
Sputnik Узбекистан
Узбекские футболисты одержали победу над КНДР в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026.
2024-11-20T09:40+0500
2024-11-20T12:47+0500
футбол
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду КНДР со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Вчера, 19 ноября, сборная Узбекистана по футболу стартовала в матчах второго тура третьего отборочного раунда чемпионата мира-2026. Стоит отметить, что в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026, прошедшем в Лаосе, узбекистанцы постарались на славу и выиграли матч против сборной КНДР.Единственный гол на 44-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев, а вратарь Уткир Юсупов снова отбил пенальти.По итогам встречи Узбекистан остался на второй строчке в группе "А" с 13 очками. Иран, победивший на выезде Кыргызстан (2:3), занимает первое месте с 16 очками. ОАЭ, разгромивший Катар (5:0), расположился на третьем месте с 10 очками.Следующий матч квалификации Узбекистан проведет 20 марта против Кыргызстана в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20240725/parij-2024-uzbekistan-ispaniya-futbol-match-44935482.html
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футбол узбекистан кндр победа очки лаос чемпионат мира
футбол узбекистан кндр победа очки лаос чемпионат мира

Футбол: Узбекистан обыграл сборную КНДР – с каким счетом

09:40 20.11.2024 (обновлено: 12:47 20.11.2024)
© Футбольная ассоциация УзбекистанаОтборочный этап ЧМ-2026
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2024
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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Узбекские футболисты одержали победу над КНДР в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду КНДР со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Вчера, 19 ноября, сборная Узбекистана по футболу стартовала в матчах второго тура третьего отборочного раунда чемпионата мира-2026.
Стоит отметить, что в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026, прошедшем в Лаосе, узбекистанцы постарались на славу и выиграли матч против сборной КНДР.

"Важная победа от наших футболистов! В бескомпромиссном матче в Лаосе против сборной КНДР наши ребята выиграли со счетом 1:0 и набрали ценных 3 очка", — отметили в НОК.

© Футбольная ассоциация Узбекистана
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан
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© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан
2/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан
3/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан
4/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Отборочный этап ЧМ-2026 - Sputnik Узбекистан
5/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
1/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
2/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
3/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
4/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
5/5
© Футбольная ассоциация Узбекистана
Единственный гол на 44-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев, а вратарь Уткир Юсупов снова отбил пенальти.
По итогам встречи Узбекистан остался на второй строчке в группе "А" с 13 очками. Иран, победивший на выезде Кыргызстан (2:3), занимает первое месте с 16 очками. ОАЭ, разгромивший Катар (5:0), расположился на третьем месте с 10 очками.
Следующий матч квалификации Узбекистан проведет 20 марта против Кыргызстана в Ташкенте.
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