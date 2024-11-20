https://uz.sputniknews.ru/20241120/futbol-uzbekistan-razgromil-sbornuyu-kndr-46701291.html

Футбол: Узбекистан обыграл сборную КНДР – с каким счетом

Футбол: Узбекистан обыграл сборную КНДР – с каким счетом

Sputnik Узбекистан

Узбекские футболисты одержали победу над КНДР в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026.

2024-11-20T09:40+0500

2024-11-20T09:40+0500

2024-11-20T12:47+0500

футбол

узбекистан

спорт

кндр

победа

матч

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/14/46699363_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f795861d2d9fc8c100a1fd88a62f5dc9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду КНДР со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Вчера, 19 ноября, сборная Узбекистана по футболу стартовала в матчах второго тура третьего отборочного раунда чемпионата мира-2026. Стоит отметить, что в шестом матче квалификации на Чемпионат мира-2026, прошедшем в Лаосе, узбекистанцы постарались на славу и выиграли матч против сборной КНДР.Единственный гол на 44-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев, а вратарь Уткир Юсупов снова отбил пенальти.По итогам встречи Узбекистан остался на второй строчке в группе "А" с 13 очками. Иран, победивший на выезде Кыргызстан (2:3), занимает первое месте с 16 очками. ОАЭ, разгромивший Катар (5:0), расположился на третьем месте с 10 очками.Следующий матч квалификации Узбекистан проведет 20 марта против Кыргызстана в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20240725/parij-2024-uzbekistan-ispaniya-futbol-match-44935482.html

узбекистан

кндр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол узбекистан кндр победа очки лаос чемпионат мира