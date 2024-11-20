В Санкт-Петербурге открылась выставка фотографов из Бухары — что представили
© Музей современных искусств имени С. П. ДягилеваФотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
© Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
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В фотовыставке на тему "Бухара наблюдает" были представлены более пятидесяти художественных и документальных фотографий, отражающих жизнь и быт многонациональной Бухары с 1988 по 2024 года.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит фотовыставка, посвященная богатому культурному наследию и современному облику древнего узбекского города Бухары, сообщает ИА "Дунё".
© Музей современных искусств имени С. П. ДягилеваФотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
Фотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
© Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
В Музее современного искусства имени Сергея Дягилева Санкт-Петербургского государственного университета открылась фотовыставка, посвященная богатому культурному наследию и современному образу города Бухары.
На открытии выставочного проекта с приветственной речью выступила заведующая Музеем современного искусства Екатерина Станюкович-Денисова. Она отметила тщательно проделанную работу команды, которая готовила фотовыставку и поблагодарила всех участников, внесших вклад в организацию данного проекта.
© Музей современных искусств имени С. П. ДягилеваФотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
Фотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
© Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
Фотовыставку на тему "Бухара наблюдает" организовали узбекские фотографы Шавкат Болтаев и Бехзод Болтаев. В ней были представлены более пятидесяти художественных и документальных фотографий, отражающих жизнь и быт многонациональной Бухары с 1988 по 2024 года.
© Музей современных искусств имени С. П. ДягилеваФотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
Фотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
© Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
Работы узбекских фотографов представляют два уникальных взгляда на город и его жителей, подчеркивая разнообразие культурной идентичности. Как отмечают гости мероприятия, фотографы выразили свою искреннюю приверженность к репортажному жанру, уделяя внимание живым моментам и эмоциям.
© Музей современных искусств имени С. П. ДягилеваФотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
Фотографы из Узбекистана представили свои работы в Музее современного искусства в Санкт-Петербурге
© Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
Данное творческое событие, представленное широкой общественности, не только обогащает культурный обмен, но и знакомит петербуржцев с современным Узбекистаном.
Выставка продолжит свою работу до 11 декабря 2024 года.