https://uz.sputniknews.ru/20241120/sankt-peterburg-otkrylas-vystavka-fotografy-buxary-46704712.html

В Санкт-Петербурге открылась выставка фотографов из Бухары — что представили

В Санкт-Петербурге открылась выставка фотографов из Бухары — что представили

Sputnik Узбекистан

В фотовыставке на тему "Бухара наблюдает" были представлены более пятидесяти художественных и документальных фотографий, отражающих жизнь и быт многонациональной Бухары с 1988 по 2024 года.

2024-11-20T11:50+0500

2024-11-20T11:50+0500

2024-11-20T11:50+0500

санкт-петербург

выставка

фотограф

бухара

культура

искусство

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге проходит фотовыставка, посвященная богатому культурному наследию и современному облику древнего узбекского города Бухары, сообщает ИА "Дунё".В Музее современного искусства имени Сергея Дягилева Санкт-Петербургского государственного университета открылась фотовыставка, посвященная богатому культурному наследию и современному образу города Бухары. На открытии выставочного проекта с приветственной речью выступила заведующая Музеем современного искусства Екатерина Станюкович-Денисова. Она отметила тщательно проделанную работу команды, которая готовила фотовыставку и поблагодарила всех участников, внесших вклад в организацию данного проекта. Фотовыставку на тему "Бухара наблюдает" организовали узбекские фотографы Шавкат Болтаев и Бехзод Болтаев. В ней были представлены более пятидесяти художественных и документальных фотографий, отражающих жизнь и быт многонациональной Бухары с 1988 по 2024 года.Работы узбекских фотографов представляют два уникальных взгляда на город и его жителей, подчеркивая разнообразие культурной идентичности. Как отмечают гости мероприятия, фотографы выразили свою искреннюю приверженность к репортажному жанру, уделяя внимание живым моментам и эмоциям.Данное творческое событие, представленное широкой общественности, не только обогащает культурный обмен, но и знакомит петербуржцев с современным Узбекистаном. Выставка продолжит свою работу до 11 декабря 2024 года.

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