https://uz.sputniknews.ru/20241120/v-transportnuyu-politiku-eaes-na-blijayshie-gody-vklyucheno-aktivnoe-sotrudnichestvo-s-ikao-46714142.html

В транспортную политику ЕАЭС на ближайшие годы включено активное сотрудничество с ИКАО

В транспортную политику ЕАЭС на ближайшие годы включено активное сотрудничество с ИКАО

Sputnik Узбекистан

Перспективы взаимодействия в 2025 году обсудили руководители транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза.

2024-11-20T15:36+0500

2024-11-20T15:36+0500

2024-11-20T15:36+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Актуальные направления взаимодействия в 2025 году обсудили на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС в рамках Транспортной недели России, сообщает пресс-служба ЕЭК.Члены Совета подчеркнули важность исполнения дорожной карты по Основным направлениям и этапам реализации согласованной транспортной политики в ЕАЭС на 2024 – 2026 годы.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев проинформировал членов Совета руководителей о развитии транспортных коридоров и реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, Арзыбек Кожошев проинформировал о ходе подготовки плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Участники заседания поддержали ряд инициативных предложений сторон. Среди них — организация пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах ЕАЭС, развитие сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией гражданской авиации, а также проведение партнерского диалога под эгидой ЕЭК и Международного союза дорожного транспорта (IRU) с участием ассоциаций автомобильных перевозчиков государств-членов Союза.

https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html

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