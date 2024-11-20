https://uz.sputniknews.ru/20241120/v-transportnuyu-politiku-eaes-na-blijayshie-gody-vklyucheno-aktivnoe-sotrudnichestvo-s-ikao-46714142.html
В транспортную политику ЕАЭС на ближайшие годы включено активное сотрудничество с ИКАО
В транспортную политику ЕАЭС на ближайшие годы включено активное сотрудничество с ИКАО
Sputnik Узбекистан
Перспективы взаимодействия в 2025 году обсудили руководители транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза.
2024-11-20T15:36+0500
2024-11-20T15:36+0500
2024-11-20T15:36+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Актуальные направления взаимодействия в 2025 году обсудили на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС в рамках Транспортной недели России, сообщает пресс-служба ЕЭК.Члены Совета подчеркнули важность исполнения дорожной карты по Основным направлениям и этапам реализации согласованной транспортной политики в ЕАЭС на 2024 – 2026 годы.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев проинформировал членов Совета руководителей о развитии транспортных коридоров и реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, Арзыбек Кожошев проинформировал о ходе подготовки плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь". Участники заседания поддержали ряд инициативных предложений сторон. Среди них — организация пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах ЕАЭС, развитие сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией гражданской авиации, а также проведение партнерского диалога под эгидой ЕЭК и Международного союза дорожного транспорта (IRU) с участием ассоциаций автомобильных перевозчиков государств-членов Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html
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еаэс еэк транспорт министерство транспортная неделя россия икао
еаэс еэк транспорт министерство транспортная неделя россия икао
В транспортную политику ЕАЭС на ближайшие годы включено активное сотрудничество с ИКАО
Перспективы взаимодействия в 2025 году обсудили руководители транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Актуальные направления взаимодействия в 2025 году обсудили на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС в рамках Транспортной недели России, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Члены Совета подчеркнули важность исполнения дорожной карты по Основным направлениям и этапам реализации согласованной транспортной политики в ЕАЭС на 2024 – 2026 годы.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев проинформировал членов Совета руководителей о развитии транспортных коридоров и реализации инфраструктурных проектов.
"Участники рассказали о мероприятиях по развитию отдельных участков евразийских транспортных коридоров (маршрутов), выявлению и устранению "узких мест", а также отметили важность создания механизма финансирования приоритетных проектов в рамках ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Кроме того, Арзыбек Кожошев проинформировал о ходе подготовки плана мероприятий по реализации Декларации "Евразийский экономический путь".
Участники заседания поддержали ряд инициативных предложений сторон. Среди них — организация пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах ЕАЭС, развитие сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией гражданской авиации, а также проведение партнерского диалога под эгидой ЕЭК и Международного союза дорожного транспорта (IRU) с участием ассоциаций автомобильных перевозчиков государств-членов Союза.