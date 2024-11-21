https://uz.sputniknews.ru/20241121/aeroport-tashkent-rekonstruktsiya-46725777.html
В международном аэропорту "Ташкент" начали реконструировать зал прилета
В международном аэропорту "Ташкент" начали реконструировать зал прилета
Sputnik Узбекистан
В связи с этим выход влево от терминала перекроют. Теперь прилетающие будут выходить из здания прямо. Работы планируют завершить в мае 2025-го, после чего начнут заключительный этап реконструкции, в ходе которого объединят терминалы вылета и прилета
2024-11-21T10:57+0500
2024-11-21T10:57+0500
2024-11-21T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В международном аэропорту "Ташкент" началась реконструкция зала прилета, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. В связи с этим выход влево от терминала перекроют. Теперь прилетающие будут выходить из здания прямо. Для обеспечения безопасности в условиях строительных работ соорудят временный навес. Зона для встречающих будет функционировать в обычном режиме. На этом этапе предусмотрена также установка еще двух багажных каруселей и создание просторной зоны для встречающих внутри терминала. Работы планируют завершить в мае 2025 года, после чего начнут заключительный этап реконструкции, который предполагает объединение терминалов вылета и прилета. Это позволит создать большой единый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 2 400 пассажиров в час.
https://uz.sputniknews.ru/20241005/v-aeroportu-tashkenta-sozdayut-inklyuzivnye-usloviya-45987825.html
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аэропорт ташкент реконструкция
аэропорт ташкент реконструкция
В международном аэропорту "Ташкент" начали реконструировать зал прилета
В связи с этим выход влево от терминала перекроют. Теперь прилетающие будут выходить из здания прямо. Работы планируют завершить в мае 2025-го, после чего начнут заключительный этап реконструкции, в ходе которого объединят терминалы вылета и прилета.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
В международном аэропорту "Ташкент" началась реконструкция зала прилета, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
"В аэропорту столицы (Узбекистана — прим. ред.) стартует очередной этап строительно-монтажных работ в рамках реконструкции воздушной гавани. Так, на этой неделе начаты работы по расширению зала прилета", — говорится в сообщении.
В связи с этим выход влево от терминала перекроют. Теперь прилетающие будут выходить из здания прямо. Для обеспечения безопасности в условиях строительных работ соорудят временный навес. Зона для встречающих будет функционировать в обычном режиме.
"Согласно проекту площадь терминала прилета увеличится на 2 500 кв. м за счет выдвижения фасада здания вперед. На данный момент площадь действующего зала прилета составляет 5 300 кв. м", — уточнили в пресс-службе.
На этом этапе предусмотрена также установка еще двух багажных каруселей и создание просторной зоны для встречающих внутри терминала.
Работы планируют завершить в мае 2025 года, после чего начнут заключительный этап реконструкции, который предполагает объединение терминалов вылета и прилета. Это позволит создать большой единый аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 2 400 пассажиров в час.