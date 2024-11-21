https://uz.sputniknews.ru/20241121/kapli-v-nos--v-chem-opasnost-46726350.html

Капли в нос — в чем опасность

Капли в нос — в чем опасность

Sputnik Узбекистан

Врач: Капли для носа − это медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится просто вредно для здоровья

2024-11-21T22:06+0500

2024-11-21T22:06+0500

2024-11-21T22:06+0500

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Сосудосуживающие капли в нос могут быть опасны для здоровья, если применять их длительно. Как правильно пользоваться назальными спреями без вреда для себя, радио Sputnik рассказала врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова.По ее словам, длительное использование капель в течении несколько месяцев или несколько лет крайне опасно.Она также добавила, что, если привыкание уже случилось, нужно проконсультироваться с лор-врачом и попробовать заменить сосудосуживающие капли на любые гормональные спреи.Если же и это не помогло, значит надо рассматривать дальнейшее лечение хирургическим способом, резюмировала оториноларинголог.

https://uz.sputniknews.ru/20241119/ratsion-jenschin-kakie-produkty-neobxodimy-dlya-zdorovya-46690793.html

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