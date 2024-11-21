https://uz.sputniknews.ru/20241121/kapli-v-nos--v-chem-opasnost-46726350.html
Капли в нос — в чем опасность
Капли в нос — в чем опасность
Sputnik Узбекистан
Врач: Капли для носа − это медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится просто вредно для здоровья
2024-11-21T22:06+0500
2024-11-21T22:06+0500
2024-11-21T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
лечение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1098/40/10984083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a4d395e08b35e8a540e7abc902feb7.jpg
Сосудосуживающие капли в нос могут быть опасны для здоровья, если применять их длительно. Как правильно пользоваться назальными спреями без вреда для себя, радио Sputnik рассказала врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова.По ее словам, длительное использование капель в течении несколько месяцев или несколько лет крайне опасно.Она также добавила, что, если привыкание уже случилось, нужно проконсультироваться с лор-врачом и попробовать заменить сосудосуживающие капли на любые гормональные спреи.Если же и это не помогло, значит надо рассматривать дальнейшее лечение хирургическим способом, резюмировала оториноларинголог.
https://uz.sputniknews.ru/20241119/ratsion-jenschin-kakie-produkty-neobxodimy-dlya-zdorovya-46690793.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1098/40/10984083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c776e406ecd81d899f668b627e1bd04a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
врач нос капли опасность
Капли в нос — в чем опасность
Врач: Капли для носа — это медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится вредно для здоровья
Сосудосуживающие капли в нос могут быть опасны для здоровья, если применять их длительно. Как правильно пользоваться назальными спреями без вреда для себя, радио Sputnik
рассказала врач высшей категории, оториноларинголог Элина Казакова.
"Во время любого острого насморка каплями можно пользоваться до пяти дней. Выбрать капли можно любые, так как они все приблизительно одинаковые. Но если у вас была какая-либо лороперация на носу, то использовать капли категорически нельзя. Если же перейти за 5 дней использования, то можно попасть в зависимость от капель. И чем дольше вы будете их капать, тем хуже будут себя чувствовать сосуды. Капли начнут работать короче, носовое дыхание будет постепенно ухудшаться", — предупредила специалист.
По ее словам, длительное использование капель в течении несколько месяцев или несколько лет крайне опасно.
"Такое длительное использование вредно для самой слизистой носа, потому что в итоге это может привести к атрофическим процессам на перегородке и на всей слизистой носа, вплоть до перфорации перегородки носа. Также суживание сосудов в носу рефлекторно ведет к суживанию сосудов в сердце и в головном мозге, что постепенно может привести у людей, которые пользуются каплями несколько лет, к гипертонической болезни сердца, к ишемической болезни сердца. Поэтому капли для носа — это настоящий медицинский препарат, действие которого должно быть коротким, иначе это становится просто вредно и опасно для здоровья", — пояснила Казакова.
Она также добавила, что, если привыкание уже случилось, нужно проконсультироваться с лор-врачом и попробовать заменить сосудосуживающие капли на любые гормональные спреи.
Если же и это не помогло, значит надо рассматривать дальнейшее лечение хирургическим способом, резюмировала оториноларинголог.