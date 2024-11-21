https://uz.sputniknews.ru/20241121/mirziyoyev-predlojeniya-razvitiye-samarkandskaya-oblast-46725262.html

Мирзиёев одобрил предложения по развитию Самаркандской области — подробности

Мирзиёев одобрил предложения по развитию Самаркандской области — подробности

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал указания по размещению проектов на основе мастер-плана, созданию еще большего количества рабочих мест и современного жилья, повышению благосостояния населения.

2024-11-21T09:51+0500

2024-11-21T09:51+0500

2024-11-21T10:25+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

самаркандская область

инвестиции

рабочие места

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Самаркандской области и повышению благосостояния населения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, регион находится в центре страны, здесь хорошо развиты торговля, промышленность, туризм, транспорт и аграрная отрасль. Последовательно выполняют задачи, поставленные в ходе поездки главы республики в августе 2023-го. Для достижения новых рубежей организовали встречи с населением и предпринимателями, определили возможность реализации 120 проектов на $ 4,1 млрд. В частности, в следующем году в Самаркандской области в рамках региональных программ планируют освоить в инвестиции в размере $1 850 млн, создать 20 тыс. рабочих мест и дополнительно произвести продукцию на 1,2 трлн сумов. Например, на территории села Чимбойобод Пастдаргомского района на 234 гектарах земли, находящейся в резерве хокимията, можно создать специальную промзону. Предприниматели готовы инвестировать в нее $500 млн и начать проекты в области фармацевтики, химии, электротехники, строительных материалов и пищевой промышленности. Если 25 гектаров каменистых земель вокруг реки Зарафшан включить в свободную экономическую зону "Ургут", это позволит реализовать проекты на $30 млн. Также планируют реализовать на первом этапе проекты на 500 млрд сумов, предусматривающие организацию 35-километрового туристического маршрута вдоль канала Даргом и гастрономического моста на канале Нарпай. Необходимо превратить пастбища и богарные земли в области в экономический актив. Например, в Самаркандском районе можно создать туристско-рекреационную зону на 350 гектарах богарных земель, разместить тысячу предпринимателей и создать 3,5 тыс. рабочих мест. Жители Иштыхана, Ургута, Пайарыка и Кошработа выращивают виноград на 35 тыс. гектаров. Однако урожайность низкая из-за отсутствия навыков посадки высокодоходных сортов, борьбы с болезнями и применения новых агротехнических мероприятий. В связи с этим предложено создать опытную станцию Научного института садоводства и виноградарства в Иштыхане. На ней наладят выращивание саженцев методом in vitro и культивирование таких востребованных на рынке сортов винограда, как "Гигант", "Сирлибой", "Аватар". В результате урожайность увеличится на 25-30 центнеров, а экспорт — на $20 млн. Кроме того, можно открыть предприятия по переработке полезных ископаемых на базе месторождений в Кошработе, Иштыхане, Нурабаде, Пастдаргоме, Пахтачи и Ургуте. Хоким Самаркандской области представил меры по реализации незадействованных возможностей.

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