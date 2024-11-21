Мирзиёев одобрил предложения по развитию Самаркандской области — подробности
09:51 21.11.2024 (обновлено: 10:25 21.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Самаркандской области и повышению благосостояния населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики дал указания по размещению проектов на основе мастер-плана, созданию еще большего количества рабочих мест и современного жилья, повышению благосостояния населения.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Самаркандской области и повышению благосостояния населения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, регион находится в центре страны, здесь хорошо развиты торговля, промышленность, туризм, транспорт и аграрная отрасль. Последовательно выполняют задачи, поставленные в ходе поездки главы республики в августе 2023-го.
Для достижения новых рубежей организовали встречи с населением и предпринимателями, определили возможность реализации 120 проектов на $ 4,1 млрд. В частности, в следующем году в Самаркандской области в рамках региональных программ планируют освоить в инвестиции в размере $1 850 млн, создать 20 тыс. рабочих мест и дополнительно произвести продукцию на 1,2 трлн сумов.
Например, на территории села Чимбойобод Пастдаргомского района на 234 гектарах земли, находящейся в резерве хокимията, можно создать специальную промзону. Предприниматели готовы инвестировать в нее $500 млн и начать проекты в области фармацевтики, химии, электротехники, строительных материалов и пищевой промышленности.
Если 25 гектаров каменистых земель вокруг реки Зарафшан включить в свободную экономическую зону "Ургут", это позволит реализовать проекты на $30 млн. Также планируют реализовать на первом этапе проекты на 500 млрд сумов, предусматривающие организацию 35-километрового туристического маршрута вдоль канала Даргом и гастрономического моста на канале Нарпай.
Необходимо превратить пастбища и богарные земли в области в экономический актив. Например, в Самаркандском районе можно создать туристско-рекреационную зону на 350 гектарах богарных земель, разместить тысячу предпринимателей и создать 3,5 тыс. рабочих мест.
"Почва и климат Булунгура благоприятны для плодоовощеводства. Если 6 тысяч гектаров малоэффективных зерновых площадей в районе специализировать на выращивании плодоовощной продукции, доход с каждого гектара превысит 10 тысяч долларов, 45 тысяч человек будут трудоустроены. Половина продукции будет экспортирована, что обеспечит дополнительную экспортную выручку в размере 52 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Жители Иштыхана, Ургута, Пайарыка и Кошработа выращивают виноград на 35 тыс. гектаров. Однако урожайность низкая из-за отсутствия навыков посадки высокодоходных сортов, борьбы с болезнями и применения новых агротехнических мероприятий. В связи с этим предложено создать опытную станцию Научного института садоводства и виноградарства в Иштыхане. На ней наладят выращивание саженцев методом in vitro и культивирование таких востребованных на рынке сортов винограда, как "Гигант", "Сирлибой", "Аватар". В результате урожайность увеличится на 25-30 центнеров, а экспорт — на $20 млн.
Кроме того, можно открыть предприятия по переработке полезных ископаемых на базе месторождений в Кошработе, Иштыхане, Нурабаде, Пастдаргоме, Пахтачи и Ургуте.
Хоким Самаркандской области представил меры по реализации незадействованных возможностей.
"Глава государства одобрил эти предложения и поручил внести постановление по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды в Самаркандской области. Даны указания по размещению проектов на основе мастер-плана, созданию еще большего количества рабочих мест и современного жилья, повышению благосостояния населения", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Самаркандской области и повышению благосостояния населения.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по мерам социально-экономического развития Самаркандской области и повышению благосостояния населения.
© Пресс-служба президента Узбекистана