https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistan-prinyal-uchastie-v-forume-sodrujestvo-mody--podrobnosti-46741979.html

Узбекистан принял участие в форуме "Содружество моды" — подробности

Узбекистан принял участие в форуме "Содружество моды" — подробности

Sputnik Узбекистан

Мероприятие объединило более 1,5 тыс. участников из стран Содружества и других государств

2024-11-21T18:45+0500

2024-11-21T18:45+0500

2024-11-21T18:45+0500

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Представители промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений Узбекистана вместе с коллегами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который проходил 19-20 ноября в Санкт-Петербурге.Его посвятили перспективам развития легкой промышленности и креативных индустрий, в том числе обсуждению интеграции моды, науки и здравоохранения, вопросов профориентации, подготовки кадров для легпрома и созданию образовательных кластеров в креативной сфере.Советник председателя ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухамедова рассказала, что Узбекистан экспортирует текстильную продукцию в 80 стран, при этом 52% поставок направляются в СНГ. В республике функционирует более 150 текстильных предприятий с российскими инвестициями, а также свыше 50 торговых домов — в РФ. Узбекские инвесторы реализуют проекты по развитию хлопково-текстильной системы и организации швейного производства в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.В свою очередь, проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Комилова в ходе сессии, посвященной моде в формуле счастливой и здоровой жизни человека, рассказала о коде здоровья в национальной культуре одеждыМода и креативные индустрии стали еще одним объединительным фактором на пространстве СНГ, отметила председатель совета Межпарламентской ассамблеи содружества, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она посетила выставку достижений дизайнеров и производителей в рамках III международного форума "Содружество моды".По ее словам, взаимодействие в сфере моды и дизайна, креативных индустрий будет способствовать развитию легкой промышленности стран Содружества, а синхронизация законодательств в этой сфере создаст фундамент для сохранения и укрепления традиций.Она также заявила, что страны Содружества выстраивают взаимовыгодные связи в экономической, промышленной, инвестиционной, гуманитарной сферах. Это дает возможность в том числе заместить ушедшие с рынка бренды, развивать собственное производство.Финальное заседание форума прошло в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).Организаторы форума — МПА СНГ и совет Федерации РФ при поддержке ключевых министерств и организаций.

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