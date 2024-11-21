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https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistan-prinyal-uchastie-v-forume-sodrujestvo-mody--podrobnosti-46741979.html
Узбекистан принял участие в форуме "Содружество моды" — подробности
Узбекистан принял участие в форуме "Содружество моды" — подробности
Sputnik Узбекистан
Мероприятие объединило более 1,5 тыс. участников из стран Содружества и других государств
2024-11-21T18:45+0500
2024-11-21T18:45+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Представители промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений Узбекистана вместе с коллегами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который проходил 19-20 ноября в Санкт-Петербурге.Его посвятили перспективам развития легкой промышленности и креативных индустрий, в том числе обсуждению интеграции моды, науки и здравоохранения, вопросов профориентации, подготовки кадров для легпрома и созданию образовательных кластеров в креативной сфере.Советник председателя ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухамедова рассказала, что Узбекистан экспортирует текстильную продукцию в 80 стран, при этом 52% поставок направляются в СНГ. В республике функционирует более 150 текстильных предприятий с российскими инвестициями, а также свыше 50 торговых домов — в РФ. Узбекские инвесторы реализуют проекты по развитию хлопково-текстильной системы и организации швейного производства в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.В свою очередь, проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Комилова в ходе сессии, посвященной моде в формуле счастливой и здоровой жизни человека, рассказала о коде здоровья в национальной культуре одеждыМода и креативные индустрии стали еще одним объединительным фактором на пространстве СНГ, отметила председатель совета Межпарламентской ассамблеи содружества, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она посетила выставку достижений дизайнеров и производителей в рамках III международного форума "Содружество моды".По ее словам, взаимодействие в сфере моды и дизайна, креативных индустрий будет способствовать развитию легкой промышленности стран Содружества, а синхронизация законодательств в этой сфере создаст фундамент для сохранения и укрепления традиций.Она также заявила, что страны Содружества выстраивают взаимовыгодные связи в экономической, промышленной, инвестиционной, гуманитарной сферах. Это дает возможность в том числе заместить ушедшие с рынка бренды, развивать собственное производство.Финальное заседание форума прошло в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).Организаторы форума — МПА СНГ и совет Федерации РФ при поддержке ключевых министерств и организаций.
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узбекистан форум содружество мода
узбекистан форум содружество мода

Узбекистан принял участие в форуме "Содружество моды" — подробности

18:45 21.11.2024
© Ассоциация "Узчармсаноат"Международный форум "Содружество моды": продемонстрированы достижения кожевенной и текстильной промышленности Узбекистана
Международный форум Содружество моды: продемонстрированы достижения кожевенной и текстильной промышленности Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
© Ассоциация "Узчармсаноат"
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Мероприятие объединило более 1,5 тыс. участников из стран Содружества и других государств.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Представители промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений Узбекистана вместе с коллегами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в международном форуме "Содружество моды", который проходил 19-20 ноября в Санкт-Петербурге.
© Ассоциация "Узчармсаноат"Международный форум "Содружество моды": продемонстрированы достижения кожевенной и текстильной промышленности Узбекистана
Международный форум Содружество моды: продемонстрированы достижения кожевенной и текстильной промышленности Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
Международный форум "Содружество моды": продемонстрированы достижения кожевенной и текстильной промышленности Узбекистана
© Ассоциация "Узчармсаноат"

"Мероприятие объединило более 1,5 тысяч участников из стран Содружества и других государств", — говорится в сообщении.

Его посвятили перспективам развития легкой промышленности и креативных индустрий, в том числе обсуждению интеграции моды, науки и здравоохранения, вопросов профориентации, подготовки кадров для легпрома и созданию образовательных кластеров в креативной сфере.
Советник председателя ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухамедова рассказала, что Узбекистан экспортирует текстильную продукцию в 80 стран, при этом 52% поставок направляются в СНГ. В республике функционирует более 150 текстильных предприятий с российскими инвестициями, а также свыше 50 торговых домов — в РФ. Узбекские инвесторы реализуют проекты по развитию хлопково-текстильной системы и организации швейного производства в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
В свою очередь, проректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Халида Комилова в ходе сессии, посвященной моде в формуле счастливой и здоровой жизни человека, рассказала о коде здоровья в национальной культуре одежды
Мода и креативные индустрии стали еще одним объединительным фактором на пространстве СНГ, отметила председатель совета Межпарламентской ассамблеи содружества, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она посетила выставку достижений дизайнеров и производителей в рамках III международного форума "Содружество моды".
© Совет ФедерацииВалентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
© Совет Федерации
По ее словам, взаимодействие в сфере моды и дизайна, креативных индустрий будет способствовать развитию легкой промышленности стран Содружества, а синхронизация законодательств в этой сфере создаст фундамент для сохранения и укрепления традиций.
© Совет ФедерацииВалентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
© Совет Федерации

"Наши страны все могут делать сами — от дизайна до производства одежды, обуви, аксессуаров, которые будут с удовольствием носить наши граждане", — сказала Матвиенко.

© Совет ФедерацииВалентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
Валентина Матвиенко: Мода и креативные индустрии стали ещё одним объединительным фактором на пространстве СНГ
© Совет Федерации
Она также заявила, что страны Содружества выстраивают взаимовыгодные связи в экономической, промышленной, инвестиционной, гуманитарной сферах. Это дает возможность в том числе заместить ушедшие с рынка бренды, развивать собственное производство.
Финальное заседание форума прошло в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).
© Исполнительный комитет СНГВ Таврическом дворце обсудили развитие моды и креативных индустрий стран СНГ
В Таврическом дворце обсудили развитие моды и креативных индустрий стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2024
В Таврическом дворце обсудили развитие моды и креативных индустрий стран СНГ
© Исполнительный комитет СНГ
Организаторы форума — МПА СНГ и совет Федерации РФ при поддержке ключевых министерств и организаций.
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