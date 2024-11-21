В Узбекистане утвердили новый состав правительства — кто сохранил свой пост
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики УзбекистанЗаконодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
© Законодательная палата Олий Мажлиса республики Узбекистан
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После одобрения кандидатур членов Кабмина Законодательной палатой, соответствующий указ подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты утвердили состав правительства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Парламентарии приняли соответствующее постановление.
После этого Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении членов Кабмина.
В соответствии со статьей 109 Конституции Узбекистана членами Кабинета министров назначили:
Ачилбая Раматова – заместителем премьер-министра;
Джамшида Кучкарова – заместителем премьер-министра – министром экономики и финансов;
Жамшида Ходжаева – заместителем премьер-министра;
Зулайхо Махкамову – заместителем премьер-министра – председателем Комитета семьи и женщин;
Лазиза Кудратова – министром инвестиций, промышленности и торговли;
Ботира Захидова – министром занятости и сокращения бедности;
Иброхима Абдурахмонова – министром сельского хозяйства;
Шавката Хамраева – министром водного хозяйства;
Шерзода Хидоятова – министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Илхама Махкамова – министром транспорта;
Журабека Мирзамахмудова – министром энергетики;
Бобира Исламова – министром горнодобывающей промышленности и геологии;
Шерзода Шерматова – министром цифровых технологий;
Азиза Абдукахаровича – министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;
Асилбека Худаярова – министром здравоохранения;
Хилолу Умарову – министром дошкольного и школьного образования;
Конгратбая Шарипова – министром высшего образования, науки и инноваций;
Адхама Икрамова – министром спорта;
Озодбека Назарбекова – министром культуры;
Акбара Ташкулова – министром юстиции;
Бахтиёра Саидова – министром иностранных дел;
Абдуллу Кулдашева – министром по чрезвычайным ситуациям;
Пулата Бобожонова – министром внутренних дел;
Баходира Курбанова – министром обороны.
Таким образом, все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты.
Напомним, что накануне на заседании Законодательной палаты по представлению Шавката Мирзиёева премьер-министром страны был переназначен Абдулла Арипов, работающий на этом посту с декабря 2016-го. После одобрения премьера проводится процедура формирования нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом страны после одобрения их кандидатур по представлению главы государства Законодательной палатой. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.