https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistane-novyy-sostav-pravitelstva-46743727.html

В Узбекистане утвердили новый состав правительства — кто сохранил свой пост

В Узбекистане утвердили новый состав правительства — кто сохранил свой пост

Sputnik Узбекистан

После одобрения кандидатур членов Кабмина Законодательной палатой, соответствующий указ подписал глава республики

2024-11-21T19:15+0500

2024-11-21T19:15+0500

2024-11-21T19:15+0500

узбекистан

кабинет министров узбекистана

законодательная палата олий мажлиса

указ

президент узбекистана

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты утвердили состав правительства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Парламентарии приняли соответствующее постановление.После этого Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении членов Кабмина.В соответствии со статьей 109 Конституции Узбекистана членами Кабинета министров назначили:Таким образом, все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты.Напомним, что накануне на заседании Законодательной палаты по представлению Шавката Мирзиёева премьер-министром страны был переназначен Абдулла Арипов, работающий на этом посту с декабря 2016-го. После одобрения премьера проводится процедура формирования нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом страны после одобрения их кандидатур по представлению главы государства Законодательной палатой. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.

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