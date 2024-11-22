На конференции в Ташкенте обсудили перспективы технологии ММР – подробности
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы"
© Sputnik/Анна Желиховская
Подписаться
Развитие ММР (малый модульный реактор) — стратегическая инициатива, способная трансформировать подход к энергоснабжению. ММР также позволяет интегрировать атомную энергию в локальную инфраструктуру, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии, организованном при поддержке New Nuclear Watch Institute (NNWI), приняли участие руководители организации в сфере атомной энергии Узбекистана и Казахстана.
Эксперты рассмотрели интеграцию малых модульных реакторов (ММР) с энергетическими сетями, обсудили необходимую инфраструктуру для поддержки стабильной и устойчивой энергетической системы, а также поделились достижениями в области технологий.
С приветственными словами выступили руководитель NNWI Тим Йо и директор Агентства по атомной энергии (УзАтом) Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.
В своем выступлении глава УзАтома отметил, что развитие ММР (малый модульный реактор) — стратегическая инициатива, способная трансформировать подход к энергоснабжению. ММР также позволяет интегрировать атомную энергию в локальную инфраструктуру.
"Успех этого проекта также окажет значительное влияние на экономику и социальное развитие регионов, в данном случае Джизакской области", — добавил Азим Ахмедхаджаев.
В свою очередь заместитель гендиректора Росатом – Центральная Азия Руслан Нуралин рассказал, что на сегодняшний день в мире эксплуатируется 415 атомных реакторов общей мощностью 374 ГВт.
"При этом климатическую проблему можно решить только утроением текущих атомных генераций", — отметил Нуралин, добавив, что важный вклад в увеличение этих показателей вносит Росатом.
По его словам, технологию малых модульных реакторов развивают во многих странах мира. По данным МАГАТЭ насчитывается порядка 50 подобных проектов.
"У Росатома есть реальная эксплуатация таких реакторов", — добавил Нуралин.
Также он рассказал о том, что Росатом занимает первое место в мире по зарубежным заказам на строительство АЭС. Это находящиеся на разных стадиях реализации 33 энергоблока в 10 странах.
"В этом году мы заключили первый экспортный контракт станции малой мощности в Узбекистане. Аналогичный проект РИТМ-200 сейчас сооружаем в Якутском округе", — добавил Нуралин.
В рамках конференции состоялись панельные сессии, в которых приняли участие представители Минэнерго РК, Национальной Ассоциации Энергетиков Узбекистана, и других профильных ведомств.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташкенте проходит конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы"
В Ташкенте проходит конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы"
© Sputnik/Анна Желиховская
Было отмечено, что Узбекистан руководствуется принятым "Планом по ядерному развитию 2019 – 2029 гг." включающим планы строительства новых атомных электростанций с шестью малыми модульными реакторами.
Подписанный контракт с Россией предполагает строительство энергетических электростанции ММР. Таким образом, возрастает роль страны по развитию атомной энергетики в регионе.
Вместе с тем необходимо учитывать роль и Казахстана, одного из крупных мировых производителей урана, который также планирует строительство атомной электростанции.
На конференции напомнили о том, что на прошедшем референдуме в Казахстане более 70% проголосовавших граждан поддержали строительство новой атомной станции в стране.
На панельных сессиях были также рассмотрены вопросы интеграции ММР с энергетическими сетями. Участники обсудили точки соприкосновения по развитию необходимой инфраструктуры для поддержки стабильной и устойчивой энергетической системы.
Специалисты отметили роль атомной энергии в достижении глобальных климатических целей. Ученые региона поделились текущими аспектами деятельности энергосистемы государств, в том числе и перспективами, при этом особо подчеркнув, что симбиоз стран очень важен в обеспечении работы энергосистемы региона.