https://uz.sputniknews.ru/20241122/na-konferentsii-v-tashkente-obsudili-perspektivy-texnologii-mmr-podrobnosti-46765858.html

На конференции в Ташкенте обсудили перспективы технологии ММР – подробности

На конференции в Ташкенте обсудили перспективы технологии ММР – подробности

Sputnik Узбекистан

Специалисты отметили роль атомной энергии в достижении глобальных климатических целей, а также поделились текущими аспектами деятельности энергосистемы государств, в том числе и перспективами, при этом особо подчеркнув, что симбиоз стран очень важен в обеспечении работы энергосистемы региона.

2024-11-22T19:15+0500

2024-11-22T19:15+0500

2024-11-22T19:15+0500

ташкент

энергетика

конференция

узбекистан

казахстан

росатом

магатэ

узатом

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась конференция под названием "Ядерные горизонты: развертывание ММР и интегрированные энергетические системы", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии, организованном при поддержке New Nuclear Watch Institute (NNWI), приняли участие руководители организации в сфере атомной энергии Узбекистана и Казахстана. Эксперты рассмотрели интеграцию малых модульных реакторов (ММР) с энергетическими сетями, обсудили необходимую инфраструктуру для поддержки стабильной и устойчивой энергетической системы, а также поделились достижениями в области технологий.С приветственными словами выступили руководитель NNWI Тим Йо и директор Агентства по атомной энергии (УзАтом) Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. В своем выступлении глава УзАтома отметил, что развитие ММР (малый модульный реактор) — стратегическая инициатива, способная трансформировать подход к энергоснабжению. ММР также позволяет интегрировать атомную энергию в локальную инфраструктуру. В свою очередь заместитель гендиректора Росатом – Центральная Азия Руслан Нуралин рассказал, что на сегодняшний день в мире эксплуатируется 415 атомных реакторов общей мощностью 374 ГВт.По его словам, технологию малых модульных реакторов развивают во многих странах мира. По данным МАГАТЭ насчитывается порядка 50 подобных проектов.Также он рассказал о том, что Росатом занимает первое место в мире по зарубежным заказам на строительство АЭС. Это находящиеся на разных стадиях реализации 33 энергоблока в 10 странах.В рамках конференции состоялись панельные сессии, в которых приняли участие представители Минэнерго РК, Национальной Ассоциации Энергетиков Узбекистана, и других профильных ведомств.Было отмечено, что Узбекистан руководствуется принятым "Планом по ядерному развитию 2019 – 2029 гг." включающим планы строительства новых атомных электростанций с шестью малыми модульными реакторами. Подписанный контракт с Россией предполагает строительство энергетических электростанции ММР. Таким образом, возрастает роль страны по развитию атомной энергетики в регионе. Вместе с тем необходимо учитывать роль и Казахстана, одного из крупных мировых производителей урана, который также планирует строительство атомной электростанции. На конференции напомнили о том, что на прошедшем референдуме в Казахстане более 70% проголосовавших граждан поддержали строительство новой атомной станции в стране. На панельных сессиях были также рассмотрены вопросы интеграции ММР с энергетическими сетями. Участники обсудили точки соприкосновения по развитию необходимой инфраструктуры для поддержки стабильной и устойчивой энергетической системы. Специалисты отметили роль атомной энергии в достижении глобальных климатических целей. Ученые региона поделились текущими аспектами деятельности энергосистемы государств, в том числе и перспективами, при этом особо подчеркнув, что симбиоз стран очень важен в обеспечении работы энергосистемы региона.

ташкент

узбекистан

казахстан

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