https://uz.sputniknews.ru/20241122/parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-byli-prozrachnymi-i-spravedlivymi--sovet-mpa-stran-sng-46761018.html

Парламентские выборы в Узбекистане были прозрачными и справедливыми — Совет МПА стран СНГ

Парламентские выборы в Узбекистане были прозрачными и справедливыми — Совет МПА стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Члены Совета МПА государств СНГ признали, что парламентские выборы в Узбекистане прошли прозрачно и справедливо в соответствии с демократическими принципами.

2024-11-22T14:12+0500

2024-11-22T14:12+0500

2024-11-22T14:48+0500

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парламент

выборы

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танзила нарбаева

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге 21-22 ноября проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ. В нем участвует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, об этом сообщили в пресс-службе Сената.В первый день визита представители делегации Узбекистана приняли участие в заседании Совета, посвященном организационным вопросам.В ходе заседания члены Совета МПА государств СНГ признали, что парламентские выборы в Узбекистане прошли прозрачно и справедливо в соответствии с демократическими принципами. Было также подчеркнуто, что 75% избирателей приняли активное участие в данном политическом мероприятии, а 38% депутатов — это женщины, что демонстрирует самый высокий показатель в регионе.Председатель Сената Танзила Нарбаева поблагодарила представителей группы наблюдателей за избирательными процессами за их объективное мнение и рекомендации. Отмечалось, что рекомендации, которые они дают, "тщательно изучаются и применяются на практике".По информации пресс-службы Сената, участие членов делегации в заседании Совета МПА СНГ продолжается.

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