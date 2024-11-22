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https://uz.sputniknews.ru/20241122/parlamentskie-vybory-v-uzbekistane-byli-prozrachnymi-i-spravedlivymi--sovet-mpa-stran-sng-46761018.html
Парламентские выборы в Узбекистане были прозрачными и справедливыми — Совет МПА стран СНГ
Парламентские выборы в Узбекистане были прозрачными и справедливыми — Совет МПА стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Члены Совета МПА государств СНГ признали, что парламентские выборы в Узбекистане прошли прозрачно и справедливо в соответствии с демократическими принципами.
2024-11-22T14:12+0500
2024-11-22T14:48+0500
узбекистан
снг
парламент
выборы
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге 21-22 ноября проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ. В нем участвует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, об этом сообщили в пресс-службе Сената.В первый день визита представители делегации Узбекистана приняли участие в заседании Совета, посвященном организационным вопросам.В ходе заседания члены Совета МПА государств СНГ признали, что парламентские выборы в Узбекистане прошли прозрачно и справедливо в соответствии с демократическими принципами. Было также подчеркнуто, что 75% избирателей приняли активное участие в данном политическом мероприятии, а 38% депутатов — это женщины, что демонстрирует самый высокий показатель в регионе.Председатель Сената Танзила Нарбаева поблагодарила представителей группы наблюдателей за избирательными процессами за их объективное мнение и рекомендации. Отмечалось, что рекомендации, которые они дают, "тщательно изучаются и применяются на практике".По информации пресс-службы Сената, участие членов делегации в заседании Совета МПА СНГ продолжается.
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мпа снг нарбаева сенат олий мажлис заседание узбекистан
мпа снг нарбаева сенат олий мажлис заседание узбекистан

Парламентские выборы в Узбекистане были прозрачными и справедливыми — Совет МПА стран СНГ

14:12 22.11.2024 (обновлено: 14:48 22.11.2024)
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
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Парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой участвует в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ в РФ.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Санкт-Петербурге 21-22 ноября проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ. В нем участвует парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, об этом сообщили в пресс-службе Сената.
В первый день визита представители делегации Узбекистана приняли участие в заседании Совета, посвященном организационным вопросам.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
В ходе заседания члены Совета МПА государств СНГ признали, что парламентские выборы в Узбекистане прошли прозрачно и справедливо в соответствии с демократическими принципами.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Было также подчеркнуто, что 75% избирателей приняли активное участие в данном политическом мероприятии, а 38% депутатов — это женщины, что демонстрирует самый высокий показатель в регионе.
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
Председатель Сената Танзила Нарбаева поблагодарила представителей группы наблюдателей за избирательными процессами за их объективное мнение и рекомендации.
Отмечалось, что рекомендации, которые они дают, "тщательно изучаются и применяются на практике".
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Парламентская делегация Узбекистана принимает участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
© Сенат Олий Мажлиса Республика Узбекистан
По информации пресс-службы Сената, участие членов делегации в заседании Совета МПА СНГ продолжается.
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