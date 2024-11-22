https://uz.sputniknews.ru/20241122/uzbekistan-i-kamchatskiy-kray-oboznachili-sfery-sotrudnichestva-46765196.html

Узбекистан и Камчатский край РФ обозначили сферы сотрудничества

Узбекистан и Камчатский край РФ обозначили сферы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Речь идет о перспективах сотрудничества в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение.

2024-11-22T16:18+0500

2024-11-22T16:18+0500

2024-11-22T17:43+0500

узбекистан

россия

хокимият ташкента

встреча

импорт

экспорт

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В хокимияте города Ташкента состоялась встреча с делегацией Камчатского края Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.В обсуждении приняли участие первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов, заместитель хокима Шароф Рахманов, представители компании Toshkent Invest, а также другие официальные лица. На встрече были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и поставок морепродуктов и рыбы с Камчатского края. По итогам переговоров участники отметили, что данная встреча продемонстрировала стремление обеих сторон к укреплению деловых и культурных связей, что открывает новые возможности для реализации совместных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20241122/partnerstvo-uzbekistana-s-kamchatskim-kraem-rossii-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik--anons-46761985.html

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