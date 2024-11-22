Узбекистан и Камчатский край РФ обозначили сферы сотрудничества
16:18 22.11.2024 (обновлено: 17:43 22.11.2024)
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентВстреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Речь идет о перспективах сотрудничества республики с субъектом РФ в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В хокимияте города Ташкента состоялась встреча с делегацией Камчатского края Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентВстреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
Встреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
В обсуждении приняли участие первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов, заместитель хокима Шароф Рахманов, представители компании Toshkent Invest, а также другие официальные лица.
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентВстреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
Встреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
На встрече были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение.
Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и поставок морепродуктов и рыбы с Камчатского края.
© Пресс-служба хокимията г. ТашкентВстреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
Встреча с делегацией Камчатского края в хокимияте Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
По итогам переговоров участники отметили, что данная встреча продемонстрировала стремление обеих сторон к укреплению деловых и культурных связей, что открывает новые возможности для реализации совместных проектов.