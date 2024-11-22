https://uz.sputniknews.ru/20241122/v-tashkente-obsujdayut-itogi-proshedshego-v-erevane-mediaforuma-rossiyskix-sootechestvennikov--46747744.html
В Ташкенте обсудили итоги Медиафорума российских соотечественников – видео
В Ташкенте обсудили итоги Медиафорума российских соотечественников – видео
Sputnik Узбекистан
Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудили в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
2024-11-22T11:01+0500
2024-11-22T11:01+0500
2024-11-22T11:39+0500
пресс-центр
круглый стол
ташкент
ереван
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников. Итоги форума обсудили в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва. Участники в Ташкенте:В Москве:
https://uz.sputniknews.ru/20241116/kak-proshel-mediaforum-rossiyskix-sootechestvennikov-erevan-46648059.html
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медиафорум ереван ташкент пресс-центр
медиафорум ереван ташкент пресс-центр
В Ташкенте обсудили итоги Медиафорума российских соотечественников – видео
11:01 22.11.2024 (обновлено: 11:39 22.11.2024)
Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудили в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.
При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников.
Итоги форума обсудили в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва.
директор ННО "Центр изучения региональных угроз", главный редактор портала "Новости Узбекистана" Виктор Михайлов;
главный редактор издания "Взгляд.uz" Сергей Генералов;
старший редактор телерадиоканала "Узбекистан-24" Наталья Юдина;
шеф-редактор информационного портала FinTech & Retail CA Оксана Малосабирова.
главный специалист Московского дома соотечественников Игорь Чекунов.