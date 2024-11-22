https://uz.sputniknews.ru/20241122/v-tashkente-obsujdayut-itogi-proshedshego-v-erevane-mediaforuma-rossiyskix-sootechestvennikov--46747744.html

В Ташкенте обсудили итоги Медиафорума российских соотечественников – видео

В Ташкенте обсудили итоги Медиафорума российских соотечественников – видео

Sputnik Узбекистан

Итоги прошедшего в Ереване Медиафорума российских соотечественников обсудили в пресс-центре Sputnik Узбекистан.

2024-11-22T11:01+0500

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пресс-центр

круглый стол

ташкент

ереван

видеоконференцсвязь

медиа

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся круглый стол в формате видеомоста Ташкент — Москва, посвященный прошедшему в Армении Медиафоруму российских соотечественников.При поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московского дома соотечественников 10 – 14 ноября в Ереване прошел Медиафорум российских соотечественников. Итоги форума обсудили в рамках круглого стола в формате видеомоста Ташкент – Москва. Участники в Ташкенте:В Москве:

https://uz.sputniknews.ru/20241116/kak-proshel-mediaforum-rossiyskix-sootechestvennikov-erevan-46648059.html

ташкент

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