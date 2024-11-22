https://uz.sputniknews.ru/20241122/v-tashkente-proshla-vstrecha-mirziyoeva-i-krasnova-o-chem-govorili-46746739.html

В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиёева и Игоря Краснова — о чем говорили

В Ташкенте прошла встреча Шавката Мирзиёева и Игоря Краснова — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

В эти дни генеральный прокурор Российской Федерации находится в Узбекистане с рабочим визитом.

2024-11-22T09:50+0500

2024-11-22T09:50+0500

2024-11-22T11:01+0500

россия

узбекистан

генпрокуратура узбекистана

генпрокуратура россии

шавкат мирзиёев

игорь краснов

встреча

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, находящегося с рабочим визитом в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи участники рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне.Также обсуждались практические аспекты взаимодействия по линии генеральных прокуратур в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, коррупцией и нелегальной миграцией, сотрудничества в области возврата преступных активов, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации.Вместе с тем отмечена необходимость налаживания тесного диалога, расширения контактов и обменов, проведения совместных мероприятий между органами прокуратуры двух стран.По информации пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Краснов проинформировал Президента Республики об озвученном в ходе переговоров со своим коллегой предложении активнее использовать практику проведения многосторонних международных мероприятий по наиболее актуальным направлениям надзорной деятельности, наращивать взаимодействие в образовательной сфере. Игорь Краснов заявил о единстве взглядов относительно важности налаживания системного взаимодействия компетентных органов СНГ в совершенствовании методов борьбы с современными криминальными вызовами.Выразив уверенность, что национальный опыт Узбекистана может внести значительный вклад в деятельность правоохранительных структур на антикоррупционном треке и будет востребован на всем пространстве Содружества, глава российского надзорного ведомства сообщил, что на последнем заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции он предложил Директору Агентства по противодействию коррупции Республики полноправно присоединиться к работе Совета.Генпрокурор России также высоко оценил позицию узбекистанских партнеров, поддержавших российскую инициативу по разработке всеобъемлющей международной конвенции ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В завершение глава российской делегации выразил убежденность, что взаимодействие надзорных ведомств будет расширяться и в полной мере способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран, а также пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в решении государственных задач, а народу Узбекистана — мира и процветания.

https://uz.sputniknews.ru/20241120/genprokuror-rossii-pribyl-v-tashkent-podrobnosti-46719294.html

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