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https://uz.sputniknews.ru/20241123/plany-trampa-na-sblijenie-s-rf-ugrojayut-britanii-i-podryvayut-nato-smi-46782010.html
В Британии заявили, что планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО
В Британии заявили, что планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО
Sputnik Узбекистан
Британский чиновник считает, что планы Дональда Трампа на сближение с Россией угрожают Британии и подрывают НАТО.
2024-11-23T17:50+0500
2024-11-23T18:03+0500
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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника, передает РИА Новости.Автор статьи также отмечает, что из-за конфликта на Украине международный порядок трещит по швам, а мир стал опаснее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.
https://uz.sputniknews.ru/20240721/tramp-ureguliruet-konflikt-ukraina-inauguratsiya-44885525.html
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трамп путин нато сша британия сми безопасность
трамп путин нато сша британия сми безопасность

В Британии заявили, что планы Трампа на сближение с РФ угрожают Британии и подрывают НАТО

17:50 23.11.2024 (обновлено: 18:03 23.11.2024)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Британский чиновник считает, что планы Дональда Трампа на сближение с Россией угрожают Британии и подрывают военно-политический альянс .
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника, передает РИА Новости.

"Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, возможно, и не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики", — говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что из-за конфликта на Украине международный порядок трещит по швам, а мир стал опаснее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.
В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.
Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2024
Трамп готов урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
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