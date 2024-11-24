https://uz.sputniknews.ru/20241124/mojno-li-predotvratit-dementsiyu-46782749.html

Можно ли предотвратить деменцию

Можно ли предотвратить деменцию

Sputnik Узбекистан

Врач рассказала о причинах и профилактике "эпидемии XXI века", которая не щадит память и интеллект.

2024-11-24T22:05+0500

2024-11-24T22:05+0500

2024-11-24T22:05+0500

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Деменция – это широкий термин для состояний, которые могут ухудшить способность человека запоминать, обрабатывать информацию и говорить, включая проблемы с решением сложных задач. Важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры, рассказал радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.Он также добавил, что рис возникновения деменции повышают малоподвижный образ жизни и недостаток активности, а еще дефицит таких витаминов, как С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3.По словам Семирядова, не существует единого теста, позволяющего определить, есть ли у человека деменция. Врачи диагностируют болезнь на основании тщательного сбора анамнеза, физического обследования, лабораторных тестов и характерных изменений в мышлении, повседневной деятельности и поведении, связанных с каждым типом.Деменция неизлечима, поэтому возможно только замедлить ее прогрессирование или предотвратить, считает нутрициолог. Однако, по его словам, определенные нутрицевтики (витамины группы В, витамины D, C и E, омега-3), особенно в комбинации, могут оказывать благотворный эффект на состояние головного мозга.В заключение он добавил, что регулярные физически упражнения также улучшают мозговые связи и здоровье клеток, что замедляет прогрессирование заболеваний.

https://uz.sputniknews.ru/20241121/kapli-v-nos--v-chem-opasnost-46726350.html

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