Можно ли предотвратить деменцию
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНациональный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина
© Sputnik / Александр Кряжев/
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Врач рассказала о причинах и профилактике "эпидемии XXI века", которая не щадит память и интеллект.
Деменция – это широкий термин для состояний, которые могут ухудшить способность человека запоминать, обрабатывать информацию и говорить, включая проблемы с решением сложных задач. Важно распознавать заболевание на ранних стадиях и принимать профилактические меры, рассказал радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
"Деменция вызывается заболеваниями, повреждающими клетки головного мозга, что может повлиять на мышление, поведение и чувства. К причинам возникновения деменции можно отнести депрессию, так как депрессивные эпизоды вызывают негативные изменения в корковых структурах мозга, что повышает шанс заболеть. Причиной могут стать побочные эффекты некоторых лекарств, чрезмерное употребление алкоголя или проблемы с щитовидной железой", − пояснил специалист.
Он также добавил, что рис возникновения деменции повышают малоподвижный образ жизни и недостаток активности, а еще дефицит таких витаминов, как С, D, витаминов группы В, цинка, омега-3.
По словам Семирядова, не существует единого теста, позволяющего определить, есть ли у человека деменция. Врачи диагностируют болезнь на основании тщательного сбора анамнеза, физического обследования, лабораторных тестов и характерных изменений в мышлении, повседневной деятельности и поведении, связанных с каждым типом.
"Хотя симптомы деменции могут различаться в зависимости от основной причины, некоторые являются общими предупредительными признаками этого состояния. При раннем диагностировании деменции следует обратить внимание на незаметные изменения кратковременной памяти, забывчивость − трудности с запоминанием недавних событий и путаница с именами, датами и временем являются распространенными симптомами слабоумия, наряду с повторением одних и тех же вопросов или фрагментов информации. Люди с начинающейся деменцией могут внезапно начать испытывать проблемы с продолжением разговора или присоединением к нему. Неуместные предметы, например, чайник в ванной, также могут быть признаками, указывающими на патологическое состояние мозга", − перечислил врач.
Деменция неизлечима, поэтому возможно только замедлить ее прогрессирование или предотвратить, считает нутрициолог. Однако, по его словам, определенные нутрицевтики (витамины группы В, витамины D, C и E, омега-3), особенно в комбинации, могут оказывать благотворный эффект на состояние головного мозга.
"Сбалансированное питание может способствовать улучшению здоровья мозга, потенциально задерживая начало и прогрессирование болезни. Один из лучших вариантов − средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, цельным зерном, орехами и оливковым маслом. Увеличение потребления белка помогает снизить риск когнитивных нарушений в пожилом возрасте, однако красное мясо лучше употреблять не чаще, чем два-три раз в неделю в небольших количествах", − считает Дмитрий Семирядов.
В заключение он добавил, что регулярные физически упражнения также улучшают мозговые связи и здоровье клеток, что замедляет прогрессирование заболеваний.
21 ноября, 22:06