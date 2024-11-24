https://uz.sputniknews.ru/20241124/narbaeva-prinyala-uchastie-v-57-y-sessii-mejparlamentskoy-assamblei-sng-46789080.html

Нарбаева приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Нарбаева приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Sputnik Узбекистан

В своем выступлении глава Сената Олий Мажлиса выдвинула инициативы, разработанные Узбекистаном

2024-11-24T15:40+0500

2024-11-24T15:40+0500

2024-11-24T15:40+0500

политика

узбекистан

санкт-петербург

танзила нарбаева

снг

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба верхней палаты.В своем выступлении Нарбаева выдвинула инициативы, разработанные Узбекистаном.В ходе сессии парламентарии обсудили роль института международного наблюдения за электоральными процессами в развитии демократии. Отмечалась важность Межпарламентской Ассамблеи СНГ в продвижении демократических принципов, развитии парламентаризма и институтов гражданского общества, укреплении солидарности между народами.До настоящего времени наблюдательные миссии Ассамблеи приняли участие в мониторинге более 100 избирательных кампаний. В их составе активно работают и члены парламента РУз. Особо отмечалась деятельность Консультативного совета руководителей избирательных органов, созданного по инициативе президента Узбекистана.На 57-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ парламентарии стран Содружества приняли более 20 документов, в числе которых новые законы в области экологии, образования и местного самоуправления. Это увеличило общее количество модельных законов и документов до более чем 700.Принятые документы направят в парламенты стран-участниц для внедрения в национальное законодательство.

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