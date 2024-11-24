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Вопросы общего финансового рынка ЕАЭС: ЕЭК "сверяет часы" с национальными регуляторами
Вопросы общего финансового рынка ЕАЭС: ЕЭК "сверяет часы" с национальными регуляторами
Sputnik Узбекистан
Для создания общего финансового рынка Союза Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами ведет системную работу и осуществляет подготовку целого комплекса международных соглашений.
2024-11-24T09:50+0500
2024-11-24T09:50+0500
2024-11-24T09:50+0500
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финансы
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Вопросы гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в финансовой сфере и перспективы формирования общего финансового рынка ЕАЭС рассмотрели председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.По словам Сагинтаева, целями общего рынка являются развитие взаимной торговли между странами ЕАЭС, упрощение процедуры проведения трансграничных операций, содействие росту взаимных инвестиций.Для достижения этих целей Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами Союза ведет системную работу и подготовку целого комплекса международных соглашений.По итогам переговоров стороны договорились продолжать рабочие контакты и развивать практическое взаимодействие.
https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistan-initsiiroval-obsujdenie-voprosov-zaschity-prav-potrebiteley-v-eaes-i-shos-46732485.html
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еаэс еэк общий финансовый рынок
еаэс еэк общий финансовый рынок
Вопросы общего финансового рынка ЕАЭС: ЕЭК "сверяет часы" с национальными регуляторами
Для создания общего финансового рынка Союза Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами ведет системную работу и осуществляет подготовку целого комплекса международных соглашений.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Вопросы гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в финансовой сфере и перспективы формирования общего финансового рынка ЕАЭС рассмотрели председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По словам Сагинтаева, целями общего рынка являются развитие взаимной торговли между странами ЕАЭС, упрощение процедуры проведения трансграничных операций, содействие росту взаимных инвестиций.
"Создание общего финансового рынка ЕАЭС призвано обеспечить эффективное распределение капитала, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, снять барьеры по взаимному допуску, создать благоприятные условия для широкого доступа к финансовым продуктам для бизнеса и населения, обеспечить защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг", – отметил он.
Для достижения этих целей Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами Союза ведет системную работу и подготовку целого комплекса международных соглашений.
По итогам переговоров стороны договорились продолжать рабочие контакты и развивать практическое взаимодействие.