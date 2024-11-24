https://uz.sputniknews.ru/20241124/voprosy-obschego-finansovogo-rynka-eaes-eek-sveryaet-chasy-s-natsionalnymi-regulyatorami-46782958.html

Вопросы общего финансового рынка ЕАЭС: ЕЭК "сверяет часы" с национальными регуляторами

Вопросы общего финансового рынка ЕАЭС: ЕЭК "сверяет часы" с национальными регуляторами

Sputnik Узбекистан

Для создания общего финансового рынка Союза Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами ведет системную работу и осуществляет подготовку целого комплекса международных соглашений.

2024-11-24T09:50+0500

2024-11-24T09:50+0500

2024-11-24T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Вопросы гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в финансовой сфере и перспективы формирования общего финансового рынка ЕАЭС рассмотрели председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.По словам Сагинтаева, целями общего рынка являются развитие взаимной торговли между странами ЕАЭС, упрощение процедуры проведения трансграничных операций, содействие росту взаимных инвестиций.Для достижения этих целей Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами Союза ведет системную работу и подготовку целого комплекса международных соглашений.По итогам переговоров стороны договорились продолжать рабочие контакты и развивать практическое взаимодействие.

https://uz.sputniknews.ru/20241121/uzbekistan-initsiiroval-obsujdenie-voprosov-zaschity-prav-potrebiteley-v-eaes-i-shos-46732485.html

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