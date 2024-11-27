https://uz.sputniknews.ru/20241127/samarkand-primorskiy-kray-sotrudnichestvo-migratsiya-46836259.html
В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции
В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции
Sputnik Узбекистан
Также в составе правительства субъекта РФ планируют создать спецподразделение для контроля за процессом подбора и трудоустройства граждан Узбекистана, защиты их трудовых прав и адаптации к новым условиям
2024-11-27T17:32+0500
2024-11-27T17:32+0500
2024-11-27T17:32+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи замглавы МИД Узбекистана Олимжона Абдуллаева с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с рабочей поездкой в республике. Диалог охватил широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.Кожемяко подчеркнул заинтересованность Приморского края в углублении сотрудничества с регионами Узбекистана.Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.По итогам встречи достигнуты договоренности, направленные на смягчение миграционной политики в Приморском крае.
https://uz.sputniknews.ru/20241124/primorskiy-kray-nameren-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-46788484.html
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самарканд приморский край миграция
самарканд приморский край миграция
В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции
Также в составе правительства субъекта РФ планируют создать спецподразделение для контроля за процессом подбора и трудоустройства граждан Узбекистана, защиты их трудовых прав и адаптации к новым условиям.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
В 2025 году в Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи замглавы МИД Узбекистана Олимжона Абдуллаева с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с рабочей поездкой в республике.
Диалог охватил широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.
Кожемяко подчеркнул заинтересованность Приморского края в углублении сотрудничества с регионами Узбекистана.
Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.
"В рамках встречи обсуждались перспективные проекты, включая открытие в 2025 году представительства Приморского края по вопросам миграции в Самарканде", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнуты договоренности, направленные на смягчение миграционной политики в Приморском крае.