https://uz.sputniknews.ru/20241127/samarkand-primorskiy-kray-sotrudnichestvo-migratsiya-46836259.html

В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции

В Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции

Sputnik Узбекистан

Также в составе правительства субъекта РФ планируют создать спецподразделение для контроля за процессом подбора и трудоустройства граждан Узбекистана, защиты их трудовых прав и адаптации к новым условиям

2024-11-27T17:32+0500

2024-11-27T17:32+0500

2024-11-27T17:32+0500

узбекистан

самарканд

россия

сотрудничество

миграция

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Самарканде планируют открыть представительство Приморского края по вопросам миграции, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи замглавы МИД Узбекистана Олимжона Абдуллаева с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который находится с рабочей поездкой в республике. Диалог охватил широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.Кожемяко подчеркнул заинтересованность Приморского края в углублении сотрудничества с регионами Узбекистана.Отдельное внимание стороны уделили вопросам привлечения трудовых мигрантов из РУз. Для систематизации взаимодействия в этой сфере планируют создать спецподразделение в составе правительства Приморского края, которое будет контролировать процесс подбора и трудоустройства узбекистанцев, защиту их трудовых прав и адаптацию к новым условиям.По итогам встречи достигнуты договоренности, направленные на смягчение миграционной политики в Приморском крае.

https://uz.sputniknews.ru/20241124/primorskiy-kray-nameren-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-46788484.html

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